Weit über Landesdurchschnitt: Hohenbrunn weist große Flächen für Windräder aus

Von: Wolfgang Rotzsche

In den Staatsforsten und im Muna-Waldgebiet weist Hohenbrunn Vorrangflächen für Windräder aus. © Schlaf

In den Staatsforsten und im Muna-Waldgebiet weist Hohenbrunn Vorrangflächen für Windräder aus - und das in größerem Umfang als gefordert. Damit will die Gemeinde ein Zeichen für die Windkraft setzen.

Hohenbrunn – Gut im Rennen ist die Gemeinde Hohenbrunn bei der Ausweisung von Flächen für Windenergie. Nach Berechnung der Verwaltung belaufen sich die Vorrangflächen auf rund 11,5 Prozent des Gemeindegebiets. Mit einem Grundsatzbeschluss gab der Gemeinderat grünes Licht, die vorgeschlagenen Flächen dem Regionalen Planungsverband München (RPV) mitzuteilen.

Im Juli 2022 hat die Bundesregierung das Wind-an-Land-Gesetz beschlossen. Dieses sieht vor, zwei Prozent der Bundesfläche für Windenergie nutzbar zu machen. Bis 2032 sollen in Bayern 1,8 Prozent der Fläche nutzbar gemacht werden. Dies erfolgt zweistufig, 1,1 Prozent bis Ende 2027 und bis 2023 insgesamt 1,8 Prozent.

Waldgebiet östlich von Hohenbrunn

Die regionalen Planungsverbände wurden mit der Umsetzung dieser Ziele beauftragt. Der Hohenbrunner Umwelt- und Klimaschutzausschuss hat sich im September 2022 mit dem Thema befasst und der Verwaltung den Auftrag erteilt, Projektvorschläge zur Prüfung und Entwicklung von Windkraftstandorten zu erarbeiten. Die Verwaltung hat innerhalb des Umsetzungsprogramms 29++ Vorrangflächen ausgearbeitet und dem Ausschuss vorgestellt. Eben diese Flächen sollen nun ins Verfahren gehen.

Sie befinden sich im Waldgebiet östlich von Hohenbrunn, mit einem Abstand von einem Kilometer zur Bebauung in der Muna und rund drei Kilometern vom Dorf. Diese Vorrangflächen für Windenergie belaufen sich auf rund 11,5 Prozent des Gemeindegebiets. Dabei handelt es sich um Flächen im Bereich der Bayerischen Staatsforsten und der Muna; in der Summe um 1,7 Quadratkilometer.

Bedeutung des Ausbaus der Windenergie unterstreichen

Im Beschluss steht bereits, dass die Flächen „weit über das bayerische Landesziel hinaus“ gehen und mit diesem Schritt die Kommune „deutlich die Bedeutung des Ausbaus der Windenergie“ unterstreiche. Mehrere Windkrafträder könnten dort entstehen, erklärt Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU). Wunsch wäre ein gemeinsamer Windpark mit Höhenkirchen-Siegertsbrunn. Deswegen auch die östlichen Flächen, um nah an die Nachbargemeinde zu kommen und damit Synergieeffekte zu nutzen. Hinsichtlich der Größe der Flächen äußerte sich Georg Bauer (Grüne) in seiner Zusammenfassung der Sitzung: „Wir wissen, dass nicht jede unserer Nachbargemeinden im Planungsverband genügend freie Flächen besitzt, um auf 1,8 Prozent ihres Gemeindegebiets Windräder zu errichten. Mit den ausgewiesenen Flächen hilft Hohenbrunn auch mit, dass wir gemeinsam das geforderte Ziel für Windenergieflächen erreichen.“