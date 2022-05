Viel teurer als geplant: Ein Wohnbauprojekt und viele Sorgen

Von: Wolfgang Rotzsche

Moderne Holzfassade: Hier an der Robert-Bosch-Straße sind 25 barrierefreie Wohnungen entstanden. © Wolfgang Rotzsche

Ein echtes Reizthema in Hohenbrunn ist das gemeindliche Wohnbauprojekt „Zuhause am Hölzl“.

Hohenbrunn - Zwar ist das Bauvorhaben an der Robert-Bosch-Straße in Riemerling-West so gut wie abgeschlossen. Trotzdem sind nicht alle Verantwortlichen glücklich über den Projektverlauf, der mehr Kosten verschlungen und deutlich länger als geplant gedauert hat.

1,36 Millionen Euro mehr

Jetzt stand im Raum für den Gemeinderat, das Budget für die Projektsteuerung zu erhöhen. Das Ingenieurbüro Hitzler hat darum gebeten. Stefan Forster, der im Rathaus für die Bautechnik verantwortlich ist, erklärte dem Gemeinderat, dass die Ausführungen des Ingenieurbüros nachvollziehbar seien. Bei Vertragsvergabe ist man von 35 Monaten Tätigkeit ausgegangen. Tatsächlich hat sich aber die Baumaßnahme um 19 Monate verlängert. Und die Kostenberechnung von 9,36 Millionen Euro wurde um 1,36 Millionen übertroffen. Folglich errechnete das Büro aus, dass es laut Vertrag ein höheres Honorar einfordern darf. Dabei kamen die Projektsteurer aber der Gemeinde entgegen und berechneten nur 11,5 Monate, was einem Bruttobetrag von knapp 94 000 Euro entspricht.

Ingenieurbüro kommt Gemeinde entgegen

Das wunderte Pauline Miller vom Bürgerforum: „Warum gibt es dann ein Entgegenkommen?“ Forster hatte die Antwort parat: „Die wollen uns nicht als Kunden verlieren.“ Auch im Schreiben des Ingenieurbüros, das der Redaktion vorliegt, heißt es: „Da wir die Gemeinde Hohenbrunn als Auftraggeber sehr zu schätzen wissen, bieten wir Ihnen an, …“ Forster merkte noch an: „Wir sind der Meinung, dass die Projektsteuerung sehr gut gearbeitet hat.“

Anders sei dies bei den mangelhaften Architektenleistungen. Auch gab es unterhofft Probleme mit dem Baugrund – so war der Boden belastet und ein Telekomkabel wurde gefunden, das dort nichts zu suchen hatte. Und dann spielte auch die Pandemie dem Bauvorhaben nicht gerade in die Karten.

25 barrierefreie Wohnungen

Mit Ausnahme von Peter Berger (ÜWG-FW) befürwortete der Gemeinderat die Budgeterhöhung an „Hitzler Ingenieure“. Laut Forster sollen im Mai noch die Gartenbauarbeiten abgeschlossen werden, „dann dürfte ziemlich alles fertig sein.“ Insgesamt sind hier 25 barrierefreien Wohnungen, eine Tiefgarage sowie Raum für das Wichtelhaus mit den Gemeinschaftsräumen entstanden.