Hohenbrunner Feuerwehr bekommt neues Fahrzeug

26 Jahre hat das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Hohenbrunn auf dem Buckel. Ersatz muss her. Deswegen hat die Wehr frühzeitig bei der Gemeinde einen entsprechenden Antrag gestellt.

Hohenbrunn – Der Gemeinderat hat nun die Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs mit der Kennzeichnung „LF 20“ beschlossen.

Im diesjährigen Haushalt sind für das neue Fahrzeug 150 000 Euro eingestellt. 2020 sollen weitere 355 000 Euro berücksichtigt werden. Die Beschaffung des LF 20 wird von der Regierung von Oberbayern mit voraussichtlich 100 000 Euro gefördert.

1993 wurde das Tanklöschfahrzeug „Florian Hohenbrunn 21/1“ in Hohenbrunn in Dienst gestellt. Das Fahrgestell stammt von MAN; der Aufbau von der Firma Metz. Das Fahrzeug führt den Gefahrgutzug an und ist das zweite Fahrzeug bei der Brandbekämpfung. Ebenso dient es als Zugfahrzeug für den Sonderlöschmittelanhänger. 2500 Liter Löschwasser werden hier mitgeführt. Hinzu kommen 200 Liter Class-A-Schaumlöschmittel.

Das älteste Fahrzeug im Hohenbrunner Fuhrpark ist übrigens nicht das Tanklöschfahrzeug, sondern der Rüstwagen, ein fast unverwüstlicher Unimog. Baujahr 1986.