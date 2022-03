Hohenbrunn: Hauseigentümer muss ungenehmigten Zaun abreißen

Von: Wolfgang Rotzsche

Das Rathaus in Hohenbrunn. © wjr

Bauausschuss stimmt gegen Antrag des Hauseigentümers.

Hohenbrunn – Es ist ein Zaun mit Nachwirkungen: Ein Hauseigentümer in Hohenbrunn hatte in der Jäger-von-Fall-Straße einen Zaun gebaut – ohne Erlaubnis. Nun muss er die Holzkonstruktion wieder abbauen.

Im Nachgang wollte der Hohenbrunner den Zaun genehmigen lassen. Der Hohenbrunner Bauausschuss sprach sich aber deutlich mit einem Nein aus. Vor Ort hat sich die Gemeindeverwaltung selbst ein Bild machen können. Der Zaun wurde aus Holz und Kunststoff im rückwärtigen Bereich des Grundstücks errichtet und hat an der südlichen Grundstücksgrenze eine Höhe von 1,77 Meter und an der nördlichen mehr als zwei Meter.

Ein Blick in die gemeindliche Satzung machte sehr schnell klar: Sowohl in Materialart als auch in der Höhe widerspricht der Zaun den geltenden Regeln.

Im Vorfeld hat die Gemeinde bereits ein Bußgeldverfahren eingeleitet und das Landratsamt München eingeschalten. Der Grundstückseigentümer beruft sich in seiner Stellungnahme zum Antrag auf die „isolierte Befreiung“ auf einem benachbarten Hinterliegergrundstück, auch hier steht bereits ein Zaun. Blöd gelaufen, denn auch dafür gibt es keine Genehmigung. So wird nun auch gegen den Nachbarn ein Verfahren eingeleitet.

Der Antragsteller versuchte seinen Zaun doch noch genehmigen zu lassen mit dem Verweis, dass die Holzkonstruktion vor Inkrafttreten der aktuellen Satzung errichtet worden sei. Doch das sei nach Ansicht der Bauverwaltung kein Argument. Bei der Legalisierung einer baulichen Anlage müsse das jeweils geltende Recht geprüft werden. Bauamtsmitarbeiter Maximilian Huber forschte weiter: Selbst wenn die Satzung aus den 90er-Jahren gelte, wäre der Zaun nicht zulässig. Denn dann käme nur ein Maschendrahtzaun mit 1,20 Meter Höhe in Frage.

Der Antragsteller versuchte ein weiteres Argument: Das Aufstellen des Zauns sei an der südlichen Grundstücksgrenze mit den Anrainern besprochen worden. Huber fragte, warum dann die Zaunhöhe von 1,77 Metern im weiteren Verlauf erhöht wurde. Auch die Materialart bleibe weiterhin ein Widerspruch zur Satzung. Letztlich gab es keine Zustimmung für den Zaun.