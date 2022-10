Hohenbrunner Schwimmbadbau: Zusammenarbeit mit Architekten beendet

Bürgerversammlung

Von Wolfgang Rotzsche schließen

Das neue Hallenbad in Riemerling würden gerne schon viele zum Schwimmen nutzen. Aber sie müssen sich noch gedulden. Der Grund: Es gab zwischen Gemeinde und Architekten einen Dissens.

Hohenbrunn – Die Schwimmbecken haben schon Badetemperatur. Zumindest für jene, die es nicht so warm haben wollen. Und trotzdem bleibt das neue Hallenbad Riemerling immer noch geschlossen. Das gefällt Hohenbrunns Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) ganz und gar nicht. Und da ist er in der Gemeinde sicherlich nicht alleine. Über die Gründe sprach er jetzt bei der Bürgerversammlung.

Ein wenig Resignation oder vielleicht auch Verärgerung war schon zu spüren: „Ich hab’s in letzter Konsequenz nicht in der Hand.“ Straßmair berichtete davon, dass die Gemeinde mit den Architekten „einige Schwierigkeiten“ gehabt habe. Von einem Miteinander kann wohl zum Schluss nicht mehr die Rede gewesen sein. Denn die Gemeinde musste den Architekten offenbar auf die Füße steigen, damit sie ihren Kontrollverpflichtungen auf dem Bau nachkommen: „Wir haben eingefordert, was zu tun ist. Aber letztlich ging die Beziehung auseinander.“

Kurz vor Fertigstellung Schluss mit Kooperation

In letzter Konsequenz musste sich die Gemeinde von dem beauftragten Architekturbüro trennen und sich in der Zielgeraden nochmals nach einem anderen Büro umschauen. Und das kurz vor der Fertigstellung. Es seien Mängel festgestellt worden, die noch zu beheben sind. Ein nicht unerhebliches Problem sei die Brandmeldeanlage, die nochmal umgebaut werden musste. „Das Landratsamt München stand uns da mit Rat und Hilfe zur Seite. Dafür sind wir sehr dankbar“, sagte Straßmair in Richtung Landrat Christoph Göbel (CSU). Die für das Schwimmbad notwendige Chlorgasanlage könne nur mit einer Brandmeldeanlage in Betrieb gehen. Deswegen stünden zwar die Schwimmbecken schon bereit, könnten aber noch nicht genutzt werden.

Der Zeitplan

Mit viel Glück, deutete Straßmair an, gehen Teile des Gebäudes nach den Herbstferien an den Start. Wobei sein Hauptaugenmerk zunächst einmal auf der Mittagsbetreuung liegt. Und dann käme die Turnhalle dran. „Mit dem Schwimmbad wird’s vielleicht noch etwas dauern.“ In Straßmairs Worten war deutlich zu spüren, dass er mit dieser Situation alles andere als glücklich ist. Schließlich, und da erhellt sich sein Gesicht, sei es ein gelungenes Bauwerk geworden. Vor allem das Hallenbad zeige sich mit viel Licht und in einem fast schon futuristischen Glanz.

Jetzt müssten halt nur noch die Schwimmbadnutzer zum Zuge kommen. Das könnte dann auch erst in Etappen erfolgen, denn das Bad soll ja zum Schulschwimmen, vom TSV Hohenbrunn-Riemerling und von der Öffentlichkeit genutzt werden können.