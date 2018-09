Hyundai fliegt aus der Kurve

Nach Rohrbruch: 30 Häuser in Neukeferloh ohne Wasser - Keller drohen voll zulaufen

Nach einem Wasserrohrbruch am Wochenende in der Straße „Am Herrnholz“ in Grasbrunner Ortsteil Neukeferloh sind rund 30 Wohnhäuser von der Wasserversorgung abgeschnitten …