„Alte Kreidetafeln braucht es nicht mehr“

In feierlichem Rahmen ist die Carl-Steinmeier-Mittelschule in Hohenbrunn-Riemerling eingeweiht worden.

Riemerling – Sechs Jahre liegen zwischen der Entscheidung, ein neues Schulhaus zu errichten, und dem Zeitpunkt der Einweihung der Carl-Steinmeier-Mittelschule. Sie ist schon seit einigen Wochen am neuen Standort in Betrieb. Jetzt durfte gefeiert werden. Und es gab viele lobende Worte an den Schulverband.

Regierungspräsidentin Maria Els attestierte am gestrigen Nachmittag den Gemeinden Hohenbrunn, Ottobrunn, Neubiberg und Putzbrunn, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Von den rund 20,8 Millionen Euro Kosten hat die Regierung von Oberbayern 3,6 Millionen Euro an Fördermitteln bewilligt. Den Mammutanteil tragen die vier Kommunen. „Jede Investition in Bildung ist wichtig für die gesamte Gesellschaft“, erklärte Els. Und wartete mit einem Spruch von Martin Luther auf: „Wo Schulen wachsen, steht es wohl im Lande.“ Ihr Fazit: „Martin Luther hätte seine Freude an dieser Baumaßnahme.“

Nicht viel anders gab Schulamtsdirektorin Karin Olesch kund, wie wichtig der Neubau für den Landkreis München sei: „Hier ist eine zeitgemäße Schule von heute entstanden.“ Großzügig und hell sei das Schulgebäude, das auch auf die Ganztagesklassen Rücksicht nimmt und beispielsweise eine „bestausgestattete Mensa“ bietet.

Bei der Grundsteinlegung vor zwei Jahren hätten Schüler ihre Wünsche formuliert. Unter anderem war auf den Tafeln, die mit der Zeitkapsel versenkt worden sind, zu lesen, dass sich Schüler im neuen Haus eine angenehme und friedvolle Atmosphäre erhoffen. „Haben sich alle Wünsche erfüllt?“, warf Olesch als Frage in den Raum. Nach Ansicht der Schulamtsdirektorin durchaus, denn vor allem die Ausstattung sei zeitgemäß.

Das konnte Hohenbrunns Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) als Schulverbandsvorsitzender nur bestätigen. Auch er hatte ein Zitat parat, das von Malala Yousafzai stammt: „Ein Kind, ein Lehrer, ein Stift und ein Buch können die Welt verändern.“

Virtuell sei die neue Schule auf aktuellstem Stand. „Alte Kreidetafeln braucht es nicht mehr.“ Straßmair betonte den Vierklang der beteiligten Gemeinden. Da war ihm der Dank „für die hervorragende Zusammenarbeit“ sehr wichtig. „Wir haben immer die bestmögliche Lösung für die Schulfamilie gesucht und gefunden.“

Von Seiten der Kommune erklärte der Bürgermeister, dass es bei dieser Einweihung noch lange nicht bleiben wird. Denn das alte Schulhaus, das nur wenige Meter vom Neubau steht, wird demnächst abgerissen und dort dann das Hallenschwimmbad und die Zweifachturnhalle neu errichtet: ein Schul- und Sportcampus für die Zukunft Hohenbrunns und der umliegenden Gemeinden.