Bestseller-Autorin Ellen Sandberg aus Hohenbrunn: Mordsfreude am Schreiben

Inge Löhning aus Hohenbrunn schreibt Familienbücher - unter ihrem Pseudonym Ellen Sandberg veröffentlicht sie Krimis. Ein Interview über ihre Arbeit und warum sie zwei Namen benutzt.

Hohenbrunn – Liebe, Rivalität, eine Mordnacht. In Ellen Sandbergs neuestem Familienroman „Der Verrat“ geht es psychologisch ausgefeilt zur Sache. Drei Schwestern schenken sich nichts, es geht auch mit harten Bandagen zur Sache. Im Interview erzählt Ellen Sandberg, im wahren Leben Inge Löhnig aus Hohenbrunn, von ihrem zweiten Werk.

Als Inge Löhnig schreiben Sie Krimis, als Ellen Sandberg Familienromane. Wie kamen Sie auf das Pseudonym?

Der Name sollte skandinavisch klingen. Ich habe mir einige Hübsche ausgedacht, sie auf Kärtchen geschrieben und gepuzzelt. Dabei kam Ellen Sandberg heraus. Später habe ich tatsächlich einmal eine Grußmail von einer Namensvetterin aus Holland erhalten. Das war sehr nett.

Warum überhaupt ein solcher Alias?

Zwei Sparten – Krimis und Familie – zwei Verlage, eine saubere Trennlinie.

Entwickeln Sie Ihre Figuren während Sie schreiben?

Nein, das wurde mir bei meinem allerersten Roman zum Verhängnis, die ersten 200 Seiten habe ich dann weggeschmissen. Heute habe ich ein ausführliches Exposee, weiß genau, wo ich in der Handlung hinwill.

Sie kennen Ihren Mann seit 41 Jahren, sind seit 32 Jahren ein Ehepaar. Hat er Anteil an Ihrem Werk?

Mein Mann Henrik ist stets mein erster Leser und ein ziemlich guter Kritiker.

Das Schreiben und die Disziplin – wie ist das bei Ihnen?

Zwischen 6 und 9 Uhr ist meine beste Schreibzeit. Ich musste diszipliniert sein, ich begann ja zu schreiben, als ich noch als selbstständige Grafikdesignerin gearbeitet habe. Ich hatte zwei kleine Kinder damals und kümmerte mich zwölf Jahre um meine Mutter gleich nebenan.

Wovon handelt Ihr neuer Roman „Der Verrat“?

„Der Verrat“ spielt in zwei Zeitebenen. In der einen, 1997/98, wird eine Frau als Mörderin verhaftet. In der anderen geht es darum, wie ihre Familie damit umgeht. 20 Jahre hat besagte Nane abgesessen. Im falschen Glauben an ihre Schuld. Das Verhältnis zu ihren Schwestern Birgit und vor allem Pia ist belastet. Die lebt mit ihrem Mann auf einem Weingut an der Saar, dem Ort der Mordnacht. Sie ahnt, dass es Zeit ist, die alte Rechnung zu begleichen. Pia hat Nane einst den Mann ausgespannt. Nur zwei Menschen wissen, was damals geschah. Nane ist es aber nicht.

Was faszinierte Sie an der Entwicklung dieser Dreier-Konstellation?

Die psychologischen Facetten und persönlichen Grenzen der Akteure. Es geht hier um die transgenerationale Weitergabe von Konflikten, die sich wie ein roter Faden durch eine Familie ziehen können. Ein emotionales Erbe. Hier ist es die Tatsache, dass sich diese Frauen immer in den falschen Mann verlieben. Dafür geht Nane ins Gefängnis, ich treibe die Arme bis an den Rand des Selbstmords. Die Frage dabei ist: Schafft es eine der Schwestern, sich dem Strudel zu entziehen?

Heute können Sie vom Schreiben leben. Wie fleißig sind Sie?

Mir macht das Schreiben einen irren Spaß – aber es ist ein hartes Geschäft. Unter beiden Namen erscheinen jetzt etwa alle zwei Jahre drei Romane. Ab März schreibe ich meinen neunten Dühnfort-Krimi, ich weiß noch nicht genau, worüber. Momentan arbeite ich als Ellen Sandberg an meinem dritten Werk. Es handelt von einer jungen Frau – Mona Lang –, die in Schwabing ein Zwölf-Familienhaus erbt, das ein Geheimnis birgt. Mehr möchte ich noch nicht verraten.

Die Buchpremiere

