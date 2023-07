Kardinal Reinhard Marx weiht am Sonntag den neuen Altar in der Kirche St. Stephanus Hohenbrunn ein

Von: Wolfgang Rotzsche

Der neue Altar aus Stein hat nicht nur Befürworter in der Kirchengemeinde. Foto: Wolfgang Rotzsche © Wolfgang Rotzsche

Eine Altarweihe ist eine Seltenheit. Nach Hohenbrunn kommt am Sonntag der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, um diese Handlung vorzunehmen.

Hohenbrunn – Hohenbrunn ist in Feierstimmung. Nicht ganz unschuldig an diesem Umstand ist Kirchenpfleger Jürgen Blöchinger, der schon seit einigen Jahren emsig an Veränderungen am Gotteshaus St. Stephanus wirkt. Auch die Errichtung des Stephanihauses geht zu einem nicht unerheblichen Teil auf seine Kappe. Dass ein neuer Volksaltar (Zelebrationsaltar) in das Barockhaus kommt, war eigentlich schon längst geplant. 2011 hatte der damalige Pfarrer Christoph Nobs den Antrag auf liturgische Neugestaltung gestellt. Kleinigkeiten wurden schon umgesetzt. Doch das Auswechseln des Holz- durch einen Steinaltar war länger kein Thema mehr. Blöchinger stieß eher durch Zufall darauf, dass die Weihe des barocken Kirchengebäudes vor 300 Jahren stattfand. Er kam auf die Idee, zu diesem Anlass endlich eine Neuerung vornehmen zu lassen. Gespräche mit dem Ordinariat wurden geführt. Architekt Roberto Gonzalo fertigte den Entwurf. „Unsere Gremien und Geistlichen stimmten diesem einhellig zu“, sagt Blöchinger. Und so bekam Steinmetz Alfred Neumann aus Kaufbeuren den Auftrag, aus heimischem Tuffstein einen Altar, einen Ambo (ein Lesepult) und eine Stele für die Osterkerze zu gestalten. Tuffstein deswegen, „weil der historische Taufstein und die beiden Weihwasserständer auch aus diesem Material sind“.

Es gibt auch Kritiker dieses Steinaltars

Es gab für diese Idee nicht nur Begeisterung in der Pfarrei, merkt Blöchinger unumwunden an. Nicht jeder Kritiker konnte bisher überzeugt werden. Bei einem Ortstermin mit dem Münchner Merkur zeigte sich ein sehr bescheidener Altar, der für Kenner ein Tau (ein „T“) erkennen lässt. An der Südseite ist eine kleine Aussparung eingelassen, in der Reliquien der Heiligen Korbinian und Otto eingelassen werden. Mit seinen 800 Kilogramm ist der Steinaltar unverrückbar. Bisher bediente sich die Pfarrei eines aus Sperrholzplatten zusammengebauten Holzaltars, der an vielen Stellen kaputt und beschädigt war. „Wir mussten ihn nicht einmal entweihen, weil er nie eine Weihe erfahren hat.“

Aus einem Stück Kalktuff geschnitten

Überraschend schlicht erscheint der neue Altar, den Kardinal Marx am Sonntag salben und auf dem er Weihrauchfeuer entzünden wird. Nur ein geübtes Auge erkennt, dass der Altar tatsächlich aus einem Stück Kalktuff geschnitten worden ist. „Ich habe sogar dagegen gewettet, dass der Altar in einem Stück nach Hohenbrunn gebracht wird“, sagt Blöchinger, der diese Wette tatsächlich verlor. Dass der neue Altar nicht nur einfach, sondern auch eher klein daherkommt, sei beabsichtigt. Schließlich sei der Altarraum nicht sonderlich groß, sodass etwas Wuchtiges fehl am Platz gewesen wäre. Rund 50 000 Euro hat dieser Altar gekostet, der größtenteils von einem Mäzen finanziert worden ist und einen Zuschuss des Erzbistums erhalten wird.

Taufbecken bekommt neuen Platz

Blöchinger sieht diese Altarraumumgestaltung und den Besuch des Erzbischofs als Höhepunkt der baulichen Maßnahmen, aber noch nicht das Ende. So soll das Taufbecken noch einen neuen Platz bekommen, auf dem Friedhof soll ein Kreuzweg errichtet werden und noch andere Kleinigkeiten stehen an. Er hofft, dass Kritiker dem Altar erst einmal eine Chance geben. Kein Kritiker sei der jüngst verstorbene Ehrenbürger Leonhard Sigl sen. gewesen. Kurz vor seinem Tod kam er nach Kaufbeuren, um sich den Altar schon einmal anzuschauen. „Er hatte eine richtig große, echte Freude daran.“ Ein Wunsch, den Blöchinger in die Pfarrei gibt. Es sei schließlich ein Altar für die Pfarrgemeinde.

Der sakrale Akt

Am Sonntag, 23. Juli, feiert Kardinal Reinhard Marx den Gottesdienst mit Altarweihe in St. Stephanus Hohenbrunn. Aufgrund der beengten Plätze können nur geladene Gäste in das Gotteshaus eingelassen werden. Der Gottesdienst wird aber in das Stephanihaus übertragen. Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Pfarrfest statt.