Kiesabbau in Hohenbrunn - Sorgen um die Kinder, wenn Laster rollen

Von: Wolfgang Rotzsche

Stefan Straßmair will beim Kiesabbau nicht locker lassen und ihn verhindern. © brouczek

Kreisstraßen sind nun einmal dazu da, den überörtlichen Verkehr zu bedienen. Landrat Christoph Göbel (CSU) war bei der Bürgerversammlung in Hohenbrunn Ansprechpartner eines ganzen Kübels voller Fragen, den Kiesabbau in Höhenkirchen betreffend.

Hohenbrunn – Christoph Göbel (CSU) war gefordert. Mehrere Bürger adressierten ihre Kritik an das Landratsamt München im Hinblick auf die Baugenehmigung zum Kiesabbau. Aber die Behörde hat hier keinen großen Handlungspielraum, wie der Landrat zu erklären versuchte: „Auch wir hatten anfänglich die Meinung vertreten, dass das Bauvorhaben nicht zulässig sei.“ Doch dann kamen schlagkräftige Argumente. „Wir mussten gründlich prüfen, ob öffentlichen Belange dagegen stehen.“ Taten sie nicht. Folglich hat die Kreisverwaltungsbehörde die Genehmigung erteilt.

Erschlossen werden könnte die Kiesgrube südlich der Muna über die Kreisstraße 24. Dass Hohenbrunn vermutlich den Schwerlastverkehr abbekommen wird, bedauerte Landrat Göbel zutiefst. Aber da sei nichts zu machen. Die Vorgehensweise des Landratsamts kann Hohenbrunns Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) an und für sich schon nachvollziehen. Aber das heiße mitnichten, dass er den Dingen tatenlos zusehen und den Kopf in den Sand stecken werde. „Ich sehe es in der Sache anders. Ich mache mir Sorgen um jedes einzelne Kind in unserer Gemeinde.“ Schließlich würden die Lkw in der Luitpoldstraße und in Hohenbrunn auf Schulwegachsen treffen. Der Familienvater zeigte sich zuversichtlich, „diesen Bescheid wegzubringen.“ Um das zu ermöglichen, habe auch er sich an einer Petition beteiligt (wir berichteten); außerdem habe der Gemeinderat einen nicht unerheblichen Betrag freigegeben, um juristisch etwas zu finden, womit Hohenbrunn den Kiesabbau doch noch zu Fall bringen könne. „Wir werden alles Mögliche machen“, garantierte Straßmair den rund 70 Bürgern an diesem Abend.

Tempolimit auf Bundesstraße

Mit der Sicherheit beschäftigte sich auch Solveig Roth, die erneut ein Tempolimit auf der Bundesstraße B 471 westlich der Münchener Straße forderte. „Das ist ein gefährliches Eck, ich selbst bin dort zusammengefahren worden.“ 70 Stundenkilometer hält Roth für angebracht. 100 km/h dürfen gefahren werden. Die Thematik ist nicht neu. Bürgermeister Straßmair wies darauf hin, dass man bereits vor zwei Jahren beim Staatliche Bauamt Freising diesbezüglich angefragt habe. Eine Prüfung steht offenbar noch aus: „Ich nehme Ihre Anfrage gerne zum Anlass, dort nachfragen zu lassen.“

Polizei zeiht positives Resümee

Auch die Sicherheit war ein Thema. Der Vize-Chef der Polizeiinspektion Ottobrunn, Robert Fritsch,hatte in diesem Fall gute Nachrichten. Der Beamte erklärte, dass die Lage in Hohenbrunn sehr gut sei. Bei den Straftaten und Unfallzahlen im ersten Halbjahr 2022 konnte ein deutlicher Rückgang vermerkt werden. Immerhin. „Da fühlt man sich gleich etwas sicherer“, erklärte Straßmair.

Auf Blackout vorbereitet

Mit der Sicherheit im Stromsektor beschäftigen sich derweil der Bürgermeister wie auch der Landrat. Sie wiesen an diesem Abend auf die möglichen Szenarien bei einem Blackout hin. Stefan Straßmair: „Es gibt bei uns Vorbereitungen für den Ernstfall, auch wenn wir nicht den großen Blackout erwarten.“ In den Gemeindeblättern werde aber die Bevölkerung mit Hinweisen vertraut gemacht, die bei fehlender Energie zu beachten seien. Auch stünden Gemeindebedienstete und Feuerwehrkräfte mit Rat und Tat zur Seite.