Gute Erziehung: Wie eine Gemeinde dem Fachkräftemangel trotzt

Von: Laura May

Teilen

Sorgloses Pritscheln: im großen Garten der Kinderwelt Hohenbrunn können sich alle austoben. © brouczek

In vielen Kommunen platzen die Kindergärten wegen des Fachkräftemangels aus allen Nähten. Hohenbrunn zeigt, wie gute Erziehung trotzdem funktioniert.

Hohenbrunn – „Wer will noch etwas erzählen vom Wochenende?“, fragt Erzieherin Barbara Egner in eine Runde wacher Kinderaugen. Seit zehn Jahren leitet die 49-Jährige gemeinsam mit Nicole Friedinger, ebenfalls 49, die Igelgruppe in der Kinderwelt Hohenbrunn.

Sie sitzen mit den Kindern auf dem Boden in einem Kreis. Die Kleinen erzählen vom Eis essen, einer geretteten Libelle, Swimmingpools und der frühzeitigen Geburtstagsplanung für kommenden Dezember. Sie hören sich zu und fragen nach – aufmerksamer als es in vielen Erwachsenenrunden üblich ist. Der Sitzkreis gehört zum morgendlichen Routineprogramm. Er folgt auf das Singen um 8.30. Um 9 Uhr gibt es Brotzeit, dann ist Zeit zum Spielen, „spätestens um elf sind wir dann im Garten“, sagt Egner. Der Ablauf ist klar geregelt, die Stimmung ist gut. „Hier in Hohenbrunn stimmt der Zusammenhalt“, sagt Egner.

Kinderwelt Hohenbrunn: Die Kleinen brauchen Nähe, die Großen Schulvorbereitung

Der gelernten Theaterpädagogin gefällt es in der Kinderwelt. Wegen des großen Gartens, den Fortbildungsmöglichkeiten, der familiären Atmosphäre, dem gemeindlichen Träger. Vor allem aber die Wertschätzung des Erzieherinnenberufs stimme in Hohenbrunn. Das sei alles andere als normal. Viele dächten, ihre Arbeit bestehe nur aus Kaffeetrinken. Derweil sei der Kindergarten eine echte Multitasking-Herausforderung: Vorschulförderung, Basteln, Essen, „die Kleinen brauchen Nähe, die Großen Schulvorbereitung und nebenbei muss man als Erzieherin alles beobachten.“ In Hohenbrunn würde das wertgeschätzt.

In anderen Gemeinden funktioniert die Kinderbetreuung weniger gut. Etwa in Taufkirchen verzweifeln berufstätige Eltern wegen der verkürzten Kita-Öffnungzeiten.

Die Gemeinde hat jährlich rund 2,5 Millionen Euro Defizit für Kinderbetreuung in ihrem Haushalt. Das sind 560 Euro pro Kind und Monat. Es gibt 375 gemeindliche Betreuungsplätze in vier Einrichtungen, eine Fachstelle Kinderbetreuung, hausübergreifende Fortbildungen, Personalwohnungen, Ausbildungsplätze und vor allem genug Budget und Ressourcen. Der gesetzliche Personalschlüssel von 1:11 wurde hier auf 9,5 Kinder pro Angestellte verbessert.

Ich stecke 70 Prozent meiner Arbeitskraft in meine Mitarbeiterinnen.

Kinderwelt Hohenbrunn: „Wir arbeiten nicht auf Kante“

Traumhaftes Trio: v.l. Leiterin Tina Staudt mit den Erzieherinnen Barbara Egner und Nicole Friedinger. © brouczek

„Wir arbeiten nicht auf Kante“, bestätigt Leiterin Tina Staudt. Das führe dazu, dass Fachkräfte wie Egner auch bleiben. „Wenn sich eine Erzieherin bewirbt, stellen wir sie ein. Unabhängig vom Schlüssel“, sagt Staudt. Räumlich und personell würde von Gemeindeseite vorausschauend geplant. „In Hohenbrunn hat jedes dreijährige Kind zum September einen Platz.“ Ihr persönliches Geheimrezept sei Zeit für Gespräche. Sowohl mit den Kindern als auch mit Eltern und Angestellten. „Ich stecke 70 Prozent meiner Arbeitskraft in meine Mitarbeiterinnen.“ Ihre Tür stehe immer offen, ihr Tag bestehe aus Kommunikation, damit das Betriebsklima stimmt. „Wir haben ja auch eine Vorbildfunktion“, sagt die 42-Jährige.

Kinderwelt Hohenbrunn: Vernetzung unter den Einrichtungen

In Hohenbrunn ist es gelungen, den Teufelskreis aus Fachkräftemangel, Überlastung und Frust zu brechen. Das liegt an Bürgermeister und Geschäftsleitung, die der Kinderbetreuung Zeit und Ressourcen widmen, Vernetzung unter den Einrichtungen, einer vorausschauenden und einfühlsamen Leitung, an den Erzieherinnen und der Ausbildung des Nachwuchses.

Das Vertrauen kommt bei den Kindern an. Zwischen Puppenecken, Glitzertuben, Verkleidungen und Legosteinen und Malutensilien scheint eine magische Ordnung zu herrschen. Die Tagesstruktur in der Igelgruppe funktioniert. Um 12 Uh gibt’s Mittagsessen, danach folgt eine Ruhe- und Vorlesephase. So ab 14 Uhr stürmen wieder alle in den Garten, bis ihre Eltern sie gegen 15.30 abholen.

Kinderwelt Hohenbrunn: Angebote von Hexenschule über Deutschförderung

Egner und Friedinger balancieren die Igelgruppe zwischen Freiheit und Achtsamkeit. Die Kinder können sich austoben und Entspannen. Neben wilden Ritterspielen bleibt genug Platz für Zuneigung. Die Einzelförderung reicht von Hexenschule, über Deutschnachhilfe bis hin zu Theaterprojekten. Jedes Kind hat ein eigenes Buch voller Fotos und Erinnerungen.

Die Erzieherinnen haben Freiraum, den Tag so zu gestalten, wie es am besten passt. Dieses Jahr habe die Igelgruppe besonders viele süße Kleine, sagt Egner. „Die absolute Kuscheltruppe.“

(Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)