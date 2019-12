FDP Hohenbrunn will Politik im Sinne von Jimmy Schulz machen

Der Verlust des Jimmy Schulz wiegt schwer. Die FDP Hohenbrunn will nun Politik im Sinne ihres verstorbenen Gemeinderats machen. Dessen Sohn steht auf der Liste für die Kommunalwahl 2020.

Hohenbrunn – Jimmy Schulz war das Gesicht der FDP, nicht nur, aber vor allem in Hohenbrunn. Der Tod des Bundestagsabgeordneten und Gemeinderatsmitgliedes stellt „seine“ FDP Putzbrunn-Neubiberg-Hohenbrunn vor Herausforderungen. Trotzdem: Es muss weiter gehen.

Nunmehr wurde für Hohenbrunn die neunköpfige Liste für die Kommunalwahl 2020 aufgestellt. Unter Kandidaten ist einer, der das Vermächtnis von Jimmy Schulz in vielerlei Hinsicht weiterträgt: Dessen Sohn 18-jähriger Tim, der auf Platz sieben kandidiert. Nummer eins auf der FDP-Liste ist der Ortsvorsitzende Wolfgang Mathis. Ein Unbekannter ist dieser in Hohenbrunn keineswegs, schließlich leitet er seit Anfang an den Behindertenbeirat. Sein Ortsverband gibt als Parole aus: „Gemeinsam stark vor Ort für ein lebens- und liebenswertes Hohenbrunn“. Ziel des gebürtigen Münchners Mathis, der seit 1968 in Riemerling lebt, ist es, die Politik seines Freundes und politischem Weggefährten Jimmy Schulz in dessen Sinne fortzuführen.

Barrierefreiheit wichtiges Thema für die FDP Hohenbrunn

Auch wenn die finale Abstimmung zwischen den gewählten Kandidaten erst noch erfolgen müsse, zeichne sich laut Mathis bereits jetzt ab, dass die Schaffung bezahlbaren Wohnraums sowie die Erarbeitung eines Verkehrsentlastungskonzepts für Hohenbrunn zu den Kernthemen der örtlichen FDP zählen werden.

Mathis, selbst körperbehindert und auf den Rollstuhl angewiesen, ist es zudem ein großes Anliegen, dass der S-Bahnhof Hohenbrunn endlich barrierefrei zugänglich wird. Denn, so sagt er, „es ist ein Irrglaube anzunehmen, eine solche Maßnahme käme nur Rollstuhlfahrern zu Gute. Auch Gehbehinderte, Mütter mit einem Kinderwagen oder Reisende mit viel Gepäck profitierten davon.“ Deshalb lässt er in diesem Zusammenhang auch das Argument der Bahn, die zu niedrigen Fahrgastzahlen rechtfertigen keinen Umbau, nicht gelten. „Gerade weil der Zugang für viele Menschen äußerst beschwerlich ist, sind die Fahrgastzahlen so niedrig“, so Mathis weiter. Doch nicht nur am Bahnhof, sondern auch bei den Geschäften und der Schaffung von Wohnraum wünscht sich der Ortsvorsitzende überall Barrierefreiheit als Selbstverständlichkeit, sofern diese nicht bereits vorhanden ist. Wo es Eigentümern an den für Umbaumaßnahmen notwendigen Finanzmitteln fehle, solle und müsse man sich laut Mathis über mögliche Unterstützungsmöglichkeiten Gedanken machen.

Auf der Kandidatenliste steht auch Angelika Widholzer, die gestern Abend als Nachrückerin für Jimmy Schulz als Gemeinderatsmitglied vereidigt wird.

Die Kandidatenliste

1. Wolfgang Mathis (58), Versicherungskaufmann; 2. Petra-Schulz-Geßl (48), Lehrerin, 3. Eckhard Ballhausen (52), Unternehmer; 4. Angelika Widholzer (50), selbstständige Kauffrau; 5. Rene Bahr (59), Immobilienverwalter; 6. Klaus Grunau (68), Unternehmensberater; 7. Tim Schulz (18); 8. Dagmar Mathis (57), Pflegefachkraft; 9. Maximilian May (34), Unternehmer.





