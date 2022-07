Bauausschuss Hohenbrunn: Auf Konfrontationskurs mit dem Landratsamt

Das Landratsamt München. Der Bauausschuss in Hohenbrunn geht nun auf Konfrontationskurs mit der Kreisverwaltung. © Robert Brouczek

Der Bauausschuss in Hohenbrunn lehnt erneut ein Bauprojekt ab - das dürfte dem Landratsamt nicht gefallen.

Hohenbrunn – Auch im dritten Anlauf scheiterte die Realisierung von Stadthäusern in Hohenbrunn am Bauausschuss. Es geht um sechs Stadthäuser mit Tiefgarage in der Hohenbrunner Straße in Riemerling. Bürger, die das Geschehen in der Gemeinde verfolgen, wird das Thema bekannt sein. Denn der Bauausschuss in Hohenbrunn hatte sich im April zu diesem Bauvorhaben bereits klar positioniert und Nein gesagt.

Grund für die ablehnende Haltung war die zu starke Verdichtung. Da brachte es auch nichts, dass der Bauwerber Anpassungen an der Tiefgarage vorgenommen hat, um den benachbarten Baumbestand zu erhalten. Wie bei jedem Bauantrag kam dann der Vorgang ans Münchner Landratsamt, da dort darüber entschieden wird. Nach Ansicht der Behörde am Mariahilfplatz wäre das Vorhaben bauplanungsrechtlich zulässig. Aus diesem Grund flatterte ein Brief nach Hohenbrunn, mit dem die Gemeinde gebeten worden ist, erneut über den Bauantrag zu entscheiden und das so genannte gemeindliche Einvernehmen herzustellen.

Für die Ratsmitglieder hat sich aber an ihrer Meinung nichts geändert. Weiterhin sei das Bauvorhaben an Ort und Stelle zu dicht, zu groß und zu viel. Deswegen kam am Ende der Diskussion wieder ein klares Nein zustande.

Folglich könnte es nunmehr sein, dass die Kreisverwaltung in München das gemeindliche Einvernehmen, wie es so schön im Beamtendeutsch heißt, ersetzen wird. Sprich, der Ober sticht den Unter.

Neubau in Riemerling

Dass es auch anders gehen kann, zeigt ein beantragter Neubau eines Einfamilienhauses und eines Dreispänners in der Forststraße in Riemerling. Bereits Ende des Jahres hat sich der Bauausschuss gegen das Vorhaben positioniert, weil es Überschreitungen vom Bebauungsplan gab. Der Bauwerber hat nochmals nachjustiert und konnte den Ausschuss mit seiner neuen Planung überzeugen. Im Vergleich zur ersten Planung sind es nur noch geringe Befreiungen vom Bebauungsplan, die notwendig sind. Folglich gab es nunmehr eine zustimmende Stellungnahme.

VON WOLFGANG ROTZSCHE