Nach Lockerungen: So bereiten sich ein Hohenbrunner Pflegeheim auf Besucher vor

Viel und kontrovers wurde über die Besuchsverbote in den Pflegeheimen diskutiert. Nun geht es mit den Lockerungen schnell. Im Lore-Malsch-Haus sieht man das aber skeptisch, hat aber eine Lösung gefunden.

Riemerling – Jan Steinbach macht sich Sorgen. Dass es zu schnell geht. Dass die Ansteckungsgefahr zu groß ist. „Etwas betroffen“, sagt er am Telefon, verfolgte der Leiter des Lore-Malsch-Hauses in Riemerling gestern die Pressekonferenz von Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Wie dieser verkündete, dass ab Samstag Pflegeheim-Bewohner ihre Liebsten wieder empfangen dürfen – wenn auch auf Abstand. „Wir können nicht kontrollieren, was in den Zimmern passiert“, gibt Steinbach zu bedenken.

Die allermeisten Angehörigen seien zwar vorsichtig und vernünftig, doch um das Risiko für seine Bewohner möglichst gering zu halten, hat der Heimleiter eine andere Lösung parat, ganz ohne Mundschutz-Pflicht: Einen „Raum der Begegnung“.

Um Wartezeiten zu vermeiden, müssen Termine vereinbart werden

Für den Besucherraum mit Virenschutz hat das Team des Pflegezentrums einen stillgelegten Nebeneingang reaktiviert. Den Raum haben die Mitarbeiter so eingerichtet, dass Hausbewohner ihn von innen und die Angehörigen von außen betreten können. Die Haustechniker haben eine raumteilende Glaswand installiert und auf der Gastseite für eine leicht zu desinfizierende Möblierung gesorgt. An der Seite befindet sich eine Wand aus Vorhangstoff – wodurch eine Unterhaltung trotz Glaswand gut funktioniert. Die große Fensterfront an der Seite sorgt für eine helle, freundliche Atmosphäre. Es gibt Blumenschmuck und etwas zu trinken. Vor und nach jedem Besuch wird der Raum desinfiziert. Die Heimaufsicht hatte den Raum schon vor den jüngsten Lockerungen genehmigt.

+ Hell und freundlich: Der Raum der Begegnung wirkt einladend. © Jan Steinbach/Lore-Malsch-Haus

Um Angehörigen trotz der großen Nachfrage Wartezeiten zu ersparen, gibt es eine Terminabsprache (Tel. 089/60 05-0). Damit viele zum Zug kommen, ist die Besuchszeit zunächst auf 30 Minuten begrenzt und ist auch wochenends möglich.

„Bei uns wird niemand sozial vereinsamen“, sagt Steinbach. Als die Besuchswünsche drängender wurden, recherchierte er, las von Besuchsboxen und anderen Ideen, die ihm nicht gefielen. Bis ihm die zündende Idee kam. „Ungeduld in Kreativität umsetzen, hatte Söder geraten“, sagt Steinbach. Dem folgt er lieber als der Lockerung.

„Der Aufwand ist ja nicht gigantisch“

Das Lore-Malsch-Haus gehört zu den Pflegezentren, in denen bereits früh ein Besuchsverbot umgesetzt wurde. Bis heute gebe es deshalb keinen Coronafall, sagt Steinbach. Aber: „Auf lange Sicht sind persönliche Begegnungen unverzichtbar. Und deswegen geben wir uns Mühe, so kreativ wie möglich mit der Situation umzugehen.“

Auch therapeutische Angebote wie Logopädie-Sitzungen könnten laut Steinbach im dem neuen Raum stattfinden. „Oder auch mal eine kleine Familienfeier, etwa wenn ein Heimbewohner Geburtstag hat.“ Auf jeden Fall hofft Jan Steinbach auf viele Nachahmer, sei es im Nebeneingang oder im Container: „Der Aufwand ist ja nicht gigantisch“, sagt er. Statt sich mit Schutzausrüstung auf den Zimmern und Stationen – oder wie empfohlen lieber im Freien – zu treffen, können sich die Angehörigen im Lore-Malsch-Haus in die unverhüllten Gesichter sehen. „Wir glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Heimleiter Jan Steinbach. „Viel besser, keine Gefahr. Nun appelliert er an die Angehörigen, das Angebot zu nutzen; mit Ausnahmen nur für besonders pflegebedürftige Bewohner. Damit sollen die Besucherströme in den „Raum der Begegnung“ fließen – und weg von den Wohnbereichen.

