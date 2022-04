Landwirtschaft: „Das Umdenken beginnt bei jedem Einzelnen“

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

Vize-Kreisbäuerin Claudia Leitner (l.) mit (v.l.) Bürgermeister Stefan Straßmair, Silke Trauner, Staatsministerin Michaela Kaniber, Bürgermeister Maximilian Böltl (Kirchheim) und Kreisbäuerin Sonja Dirl aus Heimstetten. Regionalität als wichtiger Aspekt © privat

Stammtisch der CSU Hohenbrunn mit Landwirtschaftsministerin

Hohenbrunn – „Alles Bio! …oder was?“ Die Frage ist für eine CSU-Veranstaltung eher ungewöhnlich. Doch wenn auch die Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber zu diesem Thema referiert, bekommt so ein Thema schon mehr Aufmerksamkeit. So war es in Hohenbrunn beim Alten Wirt. Als Stammtisch hat die hiesige CSU den Termin angekündigt. Mit rund 60 Interessierten war die Ortsvorsitzende Silke Trauner mehr als zufrieden. Sie hob beim Alten Wirt das Zusammenspiel von Landwirtschaft, Verbrauchern, Handel und Politik hervor, die nicht immer einfach in Einklang zu bringen seien. Ihr Credo hierzu lautete: „Es muss ein gangbarer Kompromiss aus biologischer, konventioneller und regionaler Landwirtschaft gefunden werden, mit dem Ziel, gesunde Lebensmittel zu produzieren.“

Staatsministerin Michaela Kaniber merkte an, dass in den Monaten der Pandemie vielen Menschen bewusster geworden sei, sich zunehmend nach der Herkunft der Lebensmittel zu erkundigen. Wichtig sei hierbei aber immer, entsprechend der Nachfrage, ökologischen sowie konventionellen Landbau in Einklang zu bringen; beides habe seine Berechtigung. In diesem Sinne müsse zwischen dem kleinen Agrarbetrieb und der Agrarindustrie fair differenziert werden.

Auch bei der Versorgung von Kantinenbetrieben seien Regionalität und Qualität ausschlaggebend. Und nach Meinung der CSU-Politikerin auch nicht schwer. Kaniber forderte hier zur Unterstützung auf: „Das Umdenken beginnt bei jedem einzelnen Kunden.“ Auch beim Thema „vegan“ zeigte sie sich durchaus aufgeschlossen – sofern die Herkunft stimme. Es verwunderte deswegen nicht der Aufruf der 44-Jährigen: „Greifen Sie beim Einkauf zu bayerische Produkten.“

Die Anwesenden schienen sich einige zu sein, dass die Landwirtschaft als Nahrungsmittelproduzent deutlich in den Fokus gerückt werden müsse. Die von der EU freigegebene Aktivierung von Brachflächen sei dabei ebenso relevant wie das Umdenken bei Ausgleichsmaßnahmen für Bauprojekte, die auch in die landwirtschaftliche Produktion integriert werden müssten. Wenn immer mehr landwirtschaftliche Nutzflächen durch Wohnbebauung, Zuzug, Infrastrukturmaßnahmen, Ausgleichsflächen und dann noch die Silllegung durch EU-Pläne verschwänden, sei die Ernährungssouveränität Europas in Gefahr. „Wir dürfen bei den Lebensmitteln nicht den gleichen Fehler wie bei der Energieversorgung machen“, so Kaniber.

Kirchheims Bürgermeister Maximilian Böltl ergänzte: „Gerade im engen Münchner Umland muss beim doppelten Entzug landwirtschaftlicher Produktionsfläche für Bauvorhaben umgesteuert werden. Wo ökologischer Ausgleich für Neubauten nötig ist, da kann er auch gut in die Bewirtschaftung integriert werden. Eine intensive Dachbegrünung könnte genauso ein sinnvoller Ausgleich sein.“