Neues Wohngebiet und Schulcampus: Hohenbrunner Straße muss sicherer werden

Von: Wolfgang Rotzsche

Mehr Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer soll es auf der Hohenbrunner Straße in Hohenbrunn geben (Symbolfoto). © Marijan Murat/dpa

Für die Hohebrunner Straße braucht es ein Verkehrskonzept, da sind sich die Gemeinderäte alle einig und folgten einem entsprechenden Antrag der Grünen.

Hohenbrunn - Von der Ottostraße bis runter an die Taufkirchner Straße verläuft die Hohenbrunner Straße. Mal ist sie sehr eingeengt im Wohngebiet und wird trotzdem als Umfahrung genutzt. Radfahrer haben ihre liebe Not auf dieser Straße, parkende Fahrzeuge sind ein Problem, und der Verkehr schlängelt sich in Riemerling nur schwer hier durch. Der südliche Teil der Hohenbrunner Straße führt heute noch an Feldern und am Wasserwerk vorbei. Doch wenn der Schulcampus für die Realschule und die Wohnbebauung kommen, dann wird die Hohenbrunner Straße zur Erschließungsstraße.

Immer wieder Kritik von Bürgern

Doch nicht erst seit der Planung der Realschule gibt es Sorgen aus der Bevölkerung, gerade auch wegen des Auto- und Radverkehrs. Denn es handelt sich auch um einen Schulweg. Die Fußwege sind innerorts schmal, es gibt viele Grundstückszufahrten, Mülltonnen und andere Hindernisse, die es Fußgängern nicht leichter machen. Die Bürger ärgert es, dass die Gehwege häufig von Fahrzeugen zugeparkt und so mancher hier viel zu schnell entlang fährt. Bei den Bürgerinformationsveranstaltungen für die Schulansiedlung westlich der Bahn waren dies immer wieder Themen, die von den Bürgern angesprochen wurden.

Durchgangsverkehr zu reduzieren

Die Grünen griffen diese Kritik nun auf und formulierten den Antrag, dass die Gemeinde die Entwicklung eines Verkehrskonzepts für die Hohenbrunner Straße auf den Weg gibt, „mit dem Ziel, im Siedlungsbereich von Riemerling den weiträumigen Durchgangsverkehr zu reduzieren, die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung wirksam durchzusetzen, die Übersichtlichkeit, vor allem an den Einmündungen, zu verbessern, die Nutzung der Straße für den Radverkehr sicher zu machen sowie die hindernisfreie und sichere Nutzung der Fußgängerwege zu gewährleisten“. Zur Erreichung dieser Ziele seien sowohl bauliche Maßnahmen als auch solche der Verkehrsregelung und der Einsatz von Informations- und Werbemitteln zu erwägen.

Orts- und Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schmidhuber formuliert im Nachgang nochmals das Ansinnen der Grünen: „Wir wollen mit Hilfe professioneller Planerinnen und Planer erreichen, dass der Fahrrad- und Autoverkehr die Fahrbahn gemeinsam sicher nutzen können und dass die Gehwege wieder ein geschützter Bereich sind, wo sich Fußgänger, und Personen mit Kinderwagen, Rollator oder Rollstuhl hindernisfrei bewegen können.“