Odyssee einer somalischen Flüchtlingsfamilie - Hohenbrunner Helferkreis unterstützte sie nach Kräften

Von: Anna Liebelt

Nach sieben Jahren und unzähligen Rückschlägen ist die Familie wieder glücklich vereint: (v.l.) Mohamed, Ilhan, Hussein, Fahyra, Mama Marjanah, Ehemann Jonis und Said. © mm

Eine somalische Mutter schaffte den beschwerlichen Weg nach Deutschland. Die Familie konnte sie erst nach sieben Jahren nachholen. Das gelang auch nur mithilfe des Helferkreises in Hohenbrunn.

Hohenbrunn/Landkreis – Für viele Flüchtlinge ist der Nachzug ihrer Familienmitglieder ins sichere Deutschland der größte Wunsch. Doch wie lang und schwer der Weg zur Wiedervereinigung wirklich ist, zeigt sich in einem schicksalhaften Fall. Marjanah musste ganze sieben Jahre warten, bis sie ihre drei Kinder endlich wieder im Arm halten durfte.

Es ist 2014, Marjanah lebt mit ihren drei Kindern glücklich in einem kleinen Dorf in Somalia. Doch mit der Ankunft der Al-Shabab-Miliz, einer islamistischen Bewegung, ist plötzlich ihr Leben bedroht. Hals über Kopf muss die junge Frau fliehen. Dabei lässt sie ihre Kinder bei der Familie zurück. Die gefährliche Flucht verschlägt Marjanah in den Sudan. Statt Sicherheit erfährt sie dort Gewalt. Die junge Frau merkt schnell, dass es in Afrika keine Zukunft für sie und ihre Familie gibt. Aus Verzweiflung und in der Hoffnung ihre Kinder bald wieder sehen zu können, entscheidet sie sich mit Schleppern über das Mittelmeer nach Europa zu flüchten.

Klage gegen den Staat

Seit vielen Jahren engagiert sich Daniela Graser (53) schon beim Helferkreis Ottobrunn/ Hohenbrunn. Dort betreut sie in den Landkreis geflüchtete Männer, Frauen und Kinder. Im Laufe der Zeit hat die ehrenamtliche Helferin so schon einige schicksalhafte Geschichten von Flüchtlingen zu hören bekommen. Doch der Fall von Marjanah geht der erfahrenen Betreuerin bis heute unter die Haut.

In Deutschland angekommen, lernt die junge Frau Daniela Graser und den Helferkreis Ottobrunn/ Hohenbrunn kennen. „Das erste, was sie zu mir gesagt hat, war, dass sie ihre Kinder holen muss“, erinnert sich die ehrenamtliche Helferin heute. Wie sich zeigen wird, war das leichter gesagt als getan. Erst 22 Monate nach ihrer Ankunft in Deutschland erhält Marjanah einen Termin für eine Anhörung zum Asylstatus beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in München. „Die haben ihren Asylantrag abgelehnt und ihr subsidiären Schutz gewährt“, sagt Graser. Derweil stünde der jungen Frau aufgrund ihrer Erlebnisse Schutz nach Genfer Flüchtlingskonvention zu. Sie beauftragt daher einen Anwalt, um gegen den Bescheid zu klagen. „Das Geld haben wir vorgestreckt“, sagt Graser. Im Mai 2018, also drei Jahre und sechs Monate nach dem ersten Asylantrag, wurde der Klage stattgegeben.

Viel Bürokratie

In der Zwischenzeit hat sich Marjanah um somalische Ausweise für ihre drei Kinder bemüht. Da normalen Bürgern in Somalia aber kein Zugang zu den Behörden gewährt wird, engagiert die junge Frau „vertrauenswürdige“ Mittelsmänner. Diesen zahlt die Somalierin pro Ausweis 700 Euro, „aber wenn man Pech hat, verschwindet der Mittelsmann mit dem Geld und taucht nie wieder auf“, sagt Graser weiter. Im Fall von Marjanah klappte es erst beim dritten Versuch. Mit den neuen Ausweisen möchte die junge Frau daraufhin Visa bei der zuständigen deutschen Botschaft in Kenia beantragen. „Aber die Webseite war Monate lang überlastet“, sagt Graser und schüttelt voller Unverständnis den Kopf. „Und als es endlich geklappt hat, schrieb die Botschaft, sie melden sich in einem Jahr wieder für die Terminvereinbarung.“ Marjanah hat ihre Kinder zu diesem Zeitpunkt schon fast vier Jahre nicht mehr gesehen.

Ausreise nach Kenia

Mitte 2019 bekommt ihr jüngstes Kind Hussein Nierenprobleme. In Somalia erhält er jedoch wegen fehlender medizinischer Einrichtungen keine Hilfe. Anders in Kenia. „Aber ohne den Nachweis eines Termins bei der deutschen Botschaft in Kenia wurden den Kindern durch die kenianische Botschaft in Somalia keine Visa ausgestellt“, sagt Graser und runzelt die Stirn. Zu dem Zeitpunkt wartet Marjanah allerdings schon über 18 Monate auf einen solchen Termin. Der Zustand von Hussein wird derweil immer schlechter. „Mehrere Hilfsorganisationen haben uns da schon geraten, das Kind sofort ins Nachbarland zu bringen“, betont die 53-jährige Helferin weiter. Nach fast zwei Jahren ohne Rückmeldung der deutschen Botschaft, beschließt Marjanah, ihre Kinder mit Schleppern nach Kenia zu bringen. Die Kosten für die illegale Ausreise belaufen sich auf über 3200 Dollar. Zusätzlich kommen noch Bestechungsgelder für Wachposten und Polizisten hinzu.

Visumsvergabe

In Kenia können Ärzte den nierenkranken Buben erstversorgen, während deutsche Mediziner bestätigen, wie kritisch der Zustand des Kindes ist. Darauf reagiert die Botschaft, die den Kindern daraufhin für Januar 2020 einen Interviewtermin zur Visumsvergabe bei der internationalen Organisation für Migration (IOM) ausstellt. Bis dato hausten die drei Kinder mit ihrer Tante schon über zwei Jahre unter widrigsten Bedingungen in einem Slum in Nairobi.

Für den Termin zur Visumsvergabe fordert die IOM neben Heiratsurkunden allerdings auch einen Nachweis, dass die Väter ihren Kindern die Ausreise nach Deutschland erlauben. „Aber jeder weiß doch, dass in Somalia traditionell geheiratet wird, ohne Behördengänge“, ärgert sich Graser. „Und die Väter waren zu dem Zeitpunkt schon tot oder seit Jahren vermisst.“ Die IOM beharrt jedoch weiterhin auf den Nachweisen. Zwei unbescholtene Zeugen müssen also vor Gericht bestätigen, dass die junge Frau auch wirklich alleinerziehend ist. Doch damit nicht genug: Die IOM fordert zusätzlich einen Gentest, um die Verwandtschaft nachzuweisen. Kosten: 800 Euro.

Weitere Hürde

Anfang 2021 findet der langersehnte Termin bei der IOM statt. Damit die Kinder pünktlich sind, fahren sie mit dem Taxi. Doch dort angekommen, werden sie von den Mitarbeitern weggeschickt. Der Grund: Die Kinder sind nicht verfahrensfähig, und die Tante besitzt keinen biometrischen Ausweis. „Niemand hat uns das mitgeteilt“, sagt Graser. Marjanah ist einem Nervenzusammenbruch nahe. Die rettende Idee: Die Somalierin bevollmächtigt den Taxifahrer, der über einen Ausweis verfügt, die Kinder zur IOM zu begleiten. Natürlich gegen Bezahlung. Das scheint zu funktionieren. Nur zwei Monate später liegen die Anträge den deutschen Behörden zur Bearbeitung vor. „Das war einfach nur absurd“, sagt Daniela Graser.

Ausreise nicht möglich

Nun steht alles parat, die Kinder haben Visa und können endlich ausreisen. Vermeintlich. Denn somalische Pässe werden für die Einreise nach Deutschland nicht anerkannt. „Die Ausweise, die wir so umständlich und extra für die Visumsbeantragung anfertigen lassen mussten, gingen plötzlich nicht mehr“, sagt Daniela Graser und schüttelt mit dem Kopf. Eine Befreiung der Passpflicht muss also her.

Endlich wieder zusammen

Nach sage und schreibe sieben Jahren und über 10 000 Euro können sich Marjanah und ihre drei Kinder am 20. April 2021 wieder in die Arme fallen. „Ich hatte zuerst Angst, dass das Verhältnis dahin ist“, sagt Daniela Graser. Der Jüngste war schließlich schon acht Jahre alt und konnte sich an seine Mutter kaum mehr erinnern. Zur Freude der ehrenamtlichen Helferin hat die Wiedervereinigung der Familie aber gut funktioniert.

Ohne Helferkreis hätte es keinen Nachzug gegeben

Den Weg dahin empfindet Daniela Graser jedoch als einen Hindernislauf: „Es kommt mir so vor, als wollten die Organisationen den Menschen nicht helfen, sondern ihnen eher noch mehr Hürden in den Weg stellen.“ Ohne die finanzielle, administrative und seelische Unterstützung des Helferkreises hätte der Nachzug wohl nicht geklappt.

Heute lebt Marjanah zusammen mit ihren Kindern in einer Wohnung im Landkreis. Sohn Hussein besucht die Grundschule, Tochter Fahyra die Mittelschule. Der 20-jährige Mohamed lernt in einer Berufsintegrationsschule Deutsch. „Die Familie ist glücklich. Das ist alles was zählt“, sagt Graser. „Welche seelischen Wunden geblieben sind, wird sich aber noch zeigen.“