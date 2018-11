Erst Feuer gelegt, dann Vater erwürgt: Ist 43-Jähriger schuldunfähig?

Wegen Mordes am eigenen Vater steht seit gestern ein 43-jähriger Hohenbrunner vor dem Landgericht München. Der psychisch kranke Mann wird zudem wegen schwerer Brandstiftung beschuldigt, gilt aber als schuldunfähig.

Hohenbrunn/Ottobrunn – Still sitzt der schlanke Mann im Gerichtssaal. Die Beine übereinander geschlagen, den Blick ruhig vor sich auf den Tisch gerichtet. Die schmalen Hände des Akademikers sind im Schoß gefaltet. Der 43-Jährige hat eine gepflegte Erscheinung, mit hellem Hemd unter einem grauen Pullover. Er wirkt älter, als er ist. Auf der Anklagebank sitzt er wegen schwerer Brandstiftung – und weil er vor fast genau einem Jahr im Wahn seinen eigenen Vater getötet hat.

Alles, was ihm zur Last gelegt wird, hat er im Ermittlungsverfahren eingeräumt. Wegen seiner schweren seelischen Störung, der Mann leidet an paranoider Schizophrenie, schließt der Vorsitzende Richter Michael Höhne gleich zu Beginn der Hauptverhandlung die Öffentlichkeit aus. Der Beschuldigte ist im Isar-Amper-Klinikum untergebracht. In einer Psychiatrie soll er nach Einschätzung des Gutachters weiterhin leben, weil er als gefährlich eingestuft wird.

Der damals 42-Jährige war am Abend des 29. November 2017 in sein Elternhaus, ein Reihenhaus in Ottobrunn, gekommen, um dort nach dem Konzept für seine Doktorarbeit zu suchen. Der einstige Student, der keinen Beruf ausübt, wollte die Arbeit abschließen. Auf seine Frage hin, wo sich das Papier befände, ging sein Vater, ein pensionierter Volkswirt, mit ihm in ein Arbeitszimmer im Keller. Dabei bat der 76-Jährige seinen Sohn, der schon mehrmals in stationärer psychiatrischer Behandlung gewesen war, diese erneut aufzusuchen.

+ In Keller dieses Reihenhauses wurde vor einem Jahr der 76-jährige Vater des Beschuldigten getötet. © Götzfried

Die Polizei hatte den Vater nämlich am Morgen informiert, dass sein Sohn einen Brand gelegt hatte. Von einem Psychiatrie-Aufenthalt wollte der Sohn jedoch nichts wissen. Es kam zum Streit. Spätestens in diesem Moment habe der Beschuldigte den Entschluss gefasst, seinen Vater zu töten, heißt es in der Antragsschrift.

Ohne Vorwarnung griff er den Vater mit bloßen Händen an. Dieser sei wehrlos gewesen.

Als der 76-Jährige fliehen wollte, packte ihn der Sohn, warf ihn zu Boden, schlug mit den Fäusten auf seinen Rücken und würgte ihn so fest, dass der Vater einen Kehlkopfbruch erlitt. Danach ging er ins Dachgeschoss und rauchte erst dort Zigaretten, später auf einer Parkbank in der Nähe des Hauses.

Unterdessen kam seine Mutter nach Hause, fand in dem hell erleuchteten Haus ihren Mann, der regungslos im Keller lag, und rief den Notruf. Als ihr Sohn das Haus betrat, kam es zu einer Rangelei, heißt es in den Ausführungen des Gerichts, dabei brach der Sohn der 73-Jährigen ein Handgelenk.

Die kurz darauf eingetroffenen Rettungskräfte konnten für das Opfer nichts mehr tun, der 76-Jährige verstarb.

Der Doktorand wurde von der Polizei festgenommen. Seit dem Morgen hatte die Polizei nach ihm gesucht, weil es in Hohenbrunn in der von dem Mann bewohnten Wohnung seines Bruders gebrannt hatte. Im Ermittlungsverfahren hat der Beschuldigte bereits zugegeben, dass er versucht hatte, das Mehrfamilienhaus an der Rosenheimer Landstraße anzuzünden, wohl wissend, dass sich mehrere Menschen darin befanden: Gegen 4.30 Uhr hatte er im Wohnzimmer in Spiritus getränkte Papiertaschentücher angezündet. Das Feuer verkohlte zum Glück nur Teile des Parketts. Bewohner hatten rechtzeitig die Feuerwehr alarmiert.

In der Meinung, das Haus zerstört zu haben, irrte der Hohenbrunner durch die Gegend – fuhr mit der S-Bahn nach München, mit dem Zug weiter nach Salzburg und zurück nach Rosenheim. Von dort ließ er sich im Taxi nach Ottobrunn bringen, wo es zu der verhängnisvollen Tat kam. Für das Verfahren sind vier weitere Verhandlungstage angesetzt.

