Pfeifenclub schnürt mittlerweile die Bergschuhe

Von: Wolfgang Rotzsche

Schnüren mittlerweile regelmäßig die Berg- und Wanderschuhe: die Mitglieder des Pfeifenclubs Hohenbrunn. © Pfeifenclub Wanderfreunde Hohenbrunn

Auf ein reiches Vereinsleben blickt der heuer 60 Jahre alt gewordene Pfeifenclub Wanderfreunde Hohenbrunn zurück. Die Mitglieder haben den runden Geburtstag natürlich entsprechend gefeiert.

1962 haben sieben alteingesessene Hohenbrunner, allen voran Josef Berger, den Club gegründet. Da jedes Mitglied als Symbol eine lange Tabakspfeife wie zu Großvaters Zeiten rauchte, nannte man sich „Pfeifenclub zur blauen Wolke“. Im Laufe der Jahre wurde aufgrund des vielfältigen Vereinsprogrammes der Zusatz nach dem Pfeifenclub gestrichen und dafür um die Bezeichnung „Wanderfreunde und Stockschützen“ ergänzt. Mittlerweile handelt es sich um einen sehr aktiven Wanderverein, der auch dem Stockschießen weiter nachgeht.

Mindests einmal im Monat unterwegs

Die Freunde und Mitglieder sind mindestens einmal monatlich gemeinsam unterwegs. Mit Bus, Privatfahrzeug, Zug oder Radl geht’s los zu einer gemütlichen Wanderung, wobei durchaus auch einmal eine schweißtreibende Berg- oder herausfordernde Mountainbike-Tour angeboten wird. Ein Blick ins Programm für heuer zeigt: Es ist immer viel geboten. Im Mai gab es beispielsweise eine Muttertagswanderung in Oberpframmern sowie Führungen durchs Werksviertel Kunstpark OST. Und für September ist ein Jahresausflug nach Pfalzen in Pustertal vorgesehen. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die Ausflüge gerne in die nördlichste Provinz Italiens führen.

Für den Vorsitzenden Jürgen Holthaus hat der Pfeifenclub seinen festen Platz im Vereinsleben der Gemeinde, ist „geprägt von der bayerischen Lebensart“. Mehrere Leitgedanken gibt es, die dem Verein am Herzen liegen: geselliges und gemütliches Beisammensein, aktiv und sportlich in der Natur unterwegs sein. Heimatverbundenheit und geschichtliches Interesse. Gerade die Ausflüge mit historischem und kulturellem Hintergrund sowie die Stadtwanderungen mit ihren Sehenswürdigkeiten stehen bei den Mitgliedern hoch im Kurs. Gerade eben waren die Wanderfreunde erst in Landsberg am Lech.

Stockschießen soll vor allem Spaß machen

Beliebt ist aber auch der monatliche Clubabend beim „Alten Wirt“ in Hohenbrunn. Hier werden in lockerer Atmosphäre gerne die Neuigkeiten aus dem Ort ausgetauscht. Locker geht es auch beim Stockschießen zu. Da stehen eher der Spaß und der olympische Gedanke („Dabei sein ist alles“) im Vordergrund.

Ganz klar, dass die Pandemie auch dem Pfeifenclub zugesetzt hat. Schließlich konnte einiges zuletzt nicht durchgeführt werden. Umso mehr freuten sich die Vereinsmitglieder auf die Jubiläumsfeier, die mit Gottesdienst, Frühschoppen und gemeinsamen Stunden begangen worden ist. Und der Blick geht schon in die Zukunft. Genauer gesagt in Richtung zweite Jahreshälfte. Ende des Jahres, so hoffen die Mitglieder, kann endlich wieder die Nikolausfeier und der Christkindlmarkt stattfinden.

Apropos zukunft: Der Verein hat zwar schon 60 Jahre auf dem Buckel, geht aber mit der Zeit. So gibt’s nicht nur einen Web- und Facebook-Auftritt. Die Bergwanderer haben eine eigene WhatsApp-Gruppe „Alpinbrunner“ eingerichtet und auch die Stückschützen sind als „HbrStockschützen“ mit Spartenleiter Hans Steinke vernetzt.