Pro Woche 7500 Flaschen: Der Chamäleon-Gin aus Riemerling

Von: Laura Forster

Haben den ersten Gin in Deutschland, der seine Farbe wechseln kann, entwickelt: die beiden Kindheitsfreunde und Gründer von „The Illusionist Distillery“ Tim Steglich und Max Muggenthaler. © brouczek

In Riemerling wird ein ganz besonderer und sehr edler Gin hergestellt. Dafür verantwortlich sind Tim Steglich und Max Muggenthaler.

Riemerling – Tim Steglich und Max Muggenthaler haben 2015 mit „The Illusionist Distillery“ in Deutschland den ersten farbwechselnden Gin herausgebracht. Mittlerweile haben sie 13 Mitarbeiter und verkaufen pro Woche 7500 Flaschen in die ganze Welt. Hergestellt und verpackt wird der High-Class-Alkohol in Riemerling.

Max Muggenthaler streift die Plastikverpackung von der edlen, in mattem schwarz gehaltenen Flasche des „The Illusionist Distillery“-Gin, das Logo ist schlicht im Jugendstil designed, um den Hals des Gefäßes hängt ein markanter Anhänger. Der Co-Gründer zieht den Korken mit einer geschickten Handbewegung heraus und schüttet ein paar cls des blauen Alkohols in ein Glas – dazu gibt er Tonic Water. In Sekunden verwandelt sich die Farbe im Glas sprudelnd in ein leichtes Rosa. Das Markenzeichen von „The Illusionist Distillery“.

Interesse für Spirituosen und Cocktails

Max Muggenthaler (37) und Tim Steglich (38) kennen sich seit Kindertagen. Dass sie einmal ein Business zusammen führen, besser gesagt eine Gin-Destillerie, hätte sie damals nicht gedacht. Muggenthaler ist Zahnarzt, Steglich BWLer. Am Ende ihrer Studienzeit, 2015, haben sich die Münchner aus Interesse viel mit Spirituosen und Cocktails beschäftigt. Muggenthaler hat lange in der Gastronomie hinterm Tresen gearbeitet und kannte sich mit aktuellen Trends aus. Zuhause haben die beiden auf einer kleinen Destille ihre ersten Gins gemacht, viele Abende an Rezeptur und Zutaten gefeilt. „Doch es gibt mittlerweile Gins wie Sand am Meer“, sagt Steglich. „Man braucht schon etwas Besonderes, um erfolgreich zu sein.“ Im Fall von „The Illusionist Distillery“: die Farbe. Die Schmetterlingsblüte, die schon sehr lange in Thailand zum Färben von Speisen eingesetzt wird, haben die beiden auf Reisen entdeckt – sie gibt dem Gin die blaue Färbung, gemixt mit Tonic Water verändert sich die Farbe der Flüssigkeit in ein sanftes Rosa. Das Aushängeschild von der Destillerie war geboren. „Wir sind die ersten in Deutland, die einen Gin herausgebracht haben, der die Farbe wechselt“, sagt Steglich stolz.

Destillerie im Münchner Hinterhof wurde zu klein

„Am Anfang sind wir von Bar zu Bar gezogen und haben unseren Gin vorgestellt“, erinnert sich Muggenthaler, der der kreative Kopf des Duos ist, an die Anfänge. „Mittlerweile steht die Flache in fast jeder gehobenen Bar.“ Mit dem Erfolg des Gins wurde die Destillerie in einem Münchner Hinterhof jedoch zu klein. 2019 zog das Unternehmen nach Riemerling – auf eine Fläche mit rund 800 Quadratmetern. Genug Platz für die Produktion, die Abfüllung, den Versand, die Entwicklung neuer Ideen und die 13 festen Vollzeit-Mitarbeiter und einige Werkstudenten bietet der Standort.

96 prozentiges Weizendestillat

Herzstück sind zwei Kupferdestillen mit einem Fassungsvermögen von jeweils 1250 Liter. Dort wird zwei bis dreimal die Woche 96 prozentiges Weizendestillat mit den 16 Botanicals gemischt, die Steglich und Muggenthaler in einem aufwendigen Prozess ausgesucht haben und die für das ganz eigene Aroma sorgen. Dazu zählen unter anderem Angelikawurzeln aus Bulgarien, Kardamom aus Guatemala, Kamille aus Ägypten, Cranberries aus Deutschland, Inger waus China und Lavendel aus Frankreich. 24 Stunden bleibt das Gemisch in der Destille, danach wird es in 50-Liter-Kanister umgefüllt und drei Monate lang gelagert. Später kommt noch einmal Wasser hinzu und der Gin wird über eine Abfüllanlage in die Flaschen mit Wiedererkennungswert gefüllt. Das Etikett wird noch per Hand draufgemacht. Im letzten Schritt wird der Gin für den Versand verpackt. „Wir liefern in rund 25 verschiedene Länder – von Deutschland über Italien, Skandinavien, Amerika und auch in den asiatischen Raum“, sagt Steglich, der die Geschäftsführung des Unternehmens innehat. Kunden sind vor allem Restaurants und Bars, aber auch in gut sortierten Supermärkten wie Edeka Simmel ist der Gin zu bekommen und auch einige Sammler bestellen den Alkohol direkt beim Hersteller.

Inspiration holen sich die Unternehmer auf Reisen

Jedes Jahr unternehmen die beiden Gründer eine Reise und lassen sich dabei für eine neue Variante des Gins inspirieren. „Wir verändern auch leicht die Rezeptur und es gibt eine andere Aufmache der Flasche.“ Seit Oktober 2022 verkauft das Unternehmen auch einen selbst entwickelten und hergestellten Rum. Der kann zwar nicht die Farbe wechseln, dafür gibt es kleine Behälter mit aromatischen Düften, deren Inhalt auf den Alkohol gesprüht werden kann, was für fantastische Cocktail-Kreationen sorgt. Außerdem bietet „The Illusionist Distillery“ ab Juli auch einen alkoholfreien Gin an. „Langweilig wird uns nie“, sagt Muggenthaler.

„The Illusionist Distillery“

ist unter www.theillusionist-gin.com zu finden. Eine Flasche Gin kostet 35,90 Euro.

Wechselt bei Zugabe von Tonic Water seine Farbe: der „The Illusionist Distillery“-Gin. © brouczek