Umstrittenes Bauprojekt „Hohenbrunn West“: Jetzt werden die Bürger beteiligt

Von: Wolfgang Rotzsche

Diese Wiese ist bald nicht mehr so grün: Auf der Fläche nördlich der B 471 sind neben der Realschule auch Wohngebiete geplant. © Wolfgang Rotzsche

Die Hohenbrunner können sich nun genau über das geplante Bauprojekt Hohenbrunn-West informieren. Die Gemeinde organisiert eine Bürgerinformationsveranstaltung und gibt Einsicht in Gutachten, Untersuchungsergebnisse und andere Unterlagen.

Hohenbrunn - Die moderierte Veranstaltung findet am Dienstag, 31. Mai, um 19 Uhr in der Aula der Carl-Steinmeier-Mittelschule, Georginenstraße 3, in Riemerling statt. Interessierte Bürger können sich vorab über das Bauprojekt informieren: Die Informationen zur Planung, zu den Erläuterungen und Fachgutachten sind unter www.hohenbrunn.de/bauleitplanverfahren abrufbar. Ausgelegt sind die Unterlagen auch im Bauamt der Gemeinde Hohenbrunn während der allgemeinen Dienstzeiten für jedermanns Einsicht öffentlich aus. Der Raum der Auslegung befindet sich im zweiten Obergeschoss, Zimmer 226, und ist barrierefrei erreichbar. Die Auslegung geht bis zum 30. Juni.

Realschulbau vorgesehen

Wie berichtet, soll auf dem Gelände eine Realschule und eine Montessori-Schule mit Freisportflächen gebaut werden sowie weiterer Wohnraum. Die Planungen sind durchaus umstritten – sowohl im Gemeinderat als auch in der Bevölkerung. Kritisch hinterfragt wurden und werden die Standorte der einzelnen Einrichtungen, die Größe der Wohnbebauung, der Erhalt des in der Nähe befindlichen Biotops sowie der Verkehrsanschluss.

Dass nicht alle mit dem Vorhaben glücklich sind, zeigte sich erst jüngst im Gemeinderat, aks es erneut um das Bauprojekt und die Öffentlichkeitsbeteiligung ging. Bezeichnend war die Stellungnahme von Andreas Schlick (Bürgerforum). Schlick bemängelte, dass für die Bauleitplanung viele Diskussionen nicht-öffentlich geführt worden seien, und wollte wissen, wie sich das Bauvorhaben aus gemeindlicher Sicht finanziell meistern lassen soll. Gegen die Schulen wollte er nicht reden, aber die Wohnbebauung hält er für überdimensioniert.

Bürgermeister verweist auf Wohnraum-Mangel

Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) erwiderte, dass sich der Gemeinderat für die Ansiedlung der Realschule westlich der Bahnlinie entschieden habe. Die Realschule in Neubiberg „platzt aus allen Nähten“. Hohenbrunn müsse alles daran setzen, das Bauvorhaben voranzutreiben. Auch bei der Wohnbebauung sieht der Rathauschef Handlungsbedarf: „Wir brauchen schließlich auch Wohnraum.“ Die Worte überzeugten nicht alle Ratsmitglieder: Schlick, Manfred Haucke (Bürgerforum) und Georg Bauer (Grüne) stimmten gegen die Billigung des Vorentwurfs.

Haucke kritisierte im Nachgang auch auf seinem Blog das Vorhaben. Das gesamte Projekt empfindet er als „nicht optimal“. Die Gemeinde habe viele Herausforderungen zu meistern, „der Nutzen entsteht in erster Linie dem Landkreis und den umliegenden Gemeinden.“ Das Bürgerforum werde darauf hinarbeiten, dass sich das Kosten-Nutzen-Verhältnis für Hohenbrunns Bürgerschaft verbessere. Hauckes Befürchtung „Viele Hohenbrunner haben überhaupt noch nicht realisiert, wie sehr dieses Projekt unseren Ort verändert wird.“

Beim Blick auf die Internetseiten anderer Fraktionen klingt es da schon viel moderater. Rolf Kersten sieht für die Grünen „deutlich die Chancen“, also auch Vorteile für die Kommune, beispielsweise einen schnelleren Ausbau des Bahnhofs. Die CSU sieht es pragamatisch: „Die Bebauung westlich der Bahn birgt viele lösbare Herausforderungen – packen wir‘s an!“

