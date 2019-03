Kommunale Wohnungen „Am Hölzl“: So viel Miete verlangt die Gemeinde

„Am Hölzl“ in Riemerling sollen 25 kommunale Wohnungen entstehen. Der Gemeinderat hat nun einen vorläufigen Mietpreis festgelegt.

Hohenbrunn – Langsam wird’s Zeit: Das kommunale Wohnbauvorhaben „Am Hölzl“ in Riemerling-West soll in absehbarer Zeit genehmigt sein und umgesetzt werden. Nun hat der Gemeinderat seinen eigenen Bauantrag durchgewunken und sogleich die die vorläufige Miete für die 25 Wohneinheiten auf 10,50 Euro pro Quadratmeter festgelegt. Genehmigt wurde auch die Kreditaufnahme.

Dabei handelt es sich um einen Förderkredit, der maximal 60 Prozent der förderfähigen Gesamtkosten abdeckt. Bei 10,9 Millionen Euro – einschließlich des Grundstücks – hat Kämmerin Nadja Marx 6,54 Millionen Euro errechnet. 30 Prozent (3,27 Millionen Euro) sind staatliche Zuschüsse. Mit dem kommunalen Wohnraumförderprogramm (KommWFP) unterstützt der Freistaat Bayern Gemeinden dabei, selbst angemessenen und bezahlbaren Wohnraum zu planen und zu bauen. Wie berichtet, soll an der an der Robert-Bosch-Straße eine Wohnanlage samt Kita und Tiefgarage errichtet werden.

Letztere wurde von Gisela Pfaller (Grüne) wieder thematisiert. Für sie sind zu viele Tiefgaragenstellplätze vorgesehen. Die Bewohner sollten eher aufs Fahrrad steigen oder zu Fuß gehen. Bei der notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans stellte sie zudem fest, dass das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ebersberg zwar der Rodung von 0,3 Hektar Waldfläche zugestimmt hat. In der Stellungnahme jedoch wurde deutlich gemacht, dass es sich bei dem Wald um einen Erholungs-, Klimaschutz- und Bannwald handelt.

Für Pfaller war klar, wie sie sich in Zukunft zu etwaigen Vorhaben vor Ort erklären wird: „Ich stimme keinem weiteren Eingriff im Bannwald zu.“ Jetzt müsse Schluss sein. „Ich appelliere an alle, den Bannwald in Ruhe zu lassen.“ Nicht, dass in der Zukunft jemand fordere, für weitere Parkplätze bräuchte es nochmals eine Rodung.

Auch die Nachbargemeinde Ottobrunn gab ihre Befürchtung zu Protokoll, dass die Bebauung nur ein erster Schritt einer weiteren baulichen Entwicklung sein könnte. Damit sei der Frischluftkorridor zwischen dem Bannwald und der Siedlung An der Ottosäule in Gefahr. Laut Planer bleiben jedoch mindestens 60 Meter Korridor erhalten. Eine Ersatzpflanzung erfolgt zudem auf einer 3.500 Quadratmeter großen Fläche, für die Hohenbrunn zwölf Jahre lang die Pflegemaßnahmen übernimmt.

Dritte Bürgermeister Regina Wenzel (SPD) zeigte sich erleichtert, dass mit dem Bau in absehbarer Zeit begonnen werden kann: „Ich bin froh, wenn wir in die Gänge kommen. Wir müssen mit dem Bauen endlich anfangen.“

