Streit um Ausbau des S-Bahnhofs Hohenbrunn: Bahn stellt sich weiter quer

Von: Patricia Kania

Teilen

Der S-Bahnhof in Hohenbrunn. © wjr

Die Gemeinde Hohenbrunn setzt sich nach Kräften dafür ein, dass der Bahnhof in Hohenbrunn barrierefrei ausgebaut wird. Aber die Deutsche Bahn lässt bislang einfach nicht mit sich reden.

Hohenbrunn – Der Kampf um den barrierefreien Bahnhof in Hohenbrunn geht weiter. Seit Jahren setzt sich die Gemeinde dafür ein, dass der Bahnhof umgebaut wird und statt des bestehenden Mittelbahnsteigs zwei Außenbahnsteige mit Rampen für mobilitätsbeeinträchtigte Menschen errichtet werden. Die Bahn allerdings will nur einen Aufzug einbauen. Der Behindertenbeirat des Landkreises hatte daraufhin bereits Alarm geschlagen, dass das keine ausreichende Lösung sein könne, da Aufzüge erfahrungsgemäß störungsanfällig seien.

Sicherheitsrisiko wegen Realschul-Neubau

In einem Gespräch mit der Deutschen Bahn hat Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) jetzt noch einmal die Dringlichkeit der Umbauarbeiten betont. Gerade auch in Hinblick auf den Bau der neuen Realschule bestehe ein großes Sicherheitsrisiko. Mit dem aktuellen Mittelbahnsteig sei die Gefahr hoch, dass Schüler über die Gleise zur Bahn laufen. Mit seinem Argumenten ist der Bürgermeister allerdings nicht durchgedrungen. „Die Bahn bewegt sich in der Sache nicht“, sagt Straßmair enttäuscht. Die Begründung des Unternehmens: Für den von Hohenbrunn gewünschten Ausbau müssten die Weichen gewechselt werden. „Das würde pro Weiche eine Million Euro kosten, wurde mir gesagt“, erklärt Straßmair. Aufgeben will der Bürgermeister trotzdem nicht. Er hat sich bereits an den Verkehrsminister mit einem Brief gewandt. Außerdem hat er die Bahn dazu aufgefordert, sich öffentlich den Fragen der Gemeinderäte zu stellen. Dem hat das Unternehmen inzwischen zugestimmt. Am Dienstag, 26. Juli, findet daher um 16.30 Uhr eine öffentliche Sondersitzung mit Vertretern der Bahn im Stephani-Haus statt.