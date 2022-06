Ausgleichssport in Sommerpause: Boxen statt Volleyball

TSV Hohenbrunn zieht Saisonbilanz

Als Aufsteiger waren sie angetreten, als Tabellendritte haben die Volleyballerinnen des TSV Hohenbrunn-Riemerling die Saison in der Landesliga Südost beendet.

Hohenbrunn – Als Aufsteiger waren sie angetreten, als Tabellendritte haben die Volleyballerinnen des TSV Hohenbrunn-Riemerling die Saison in der Landesliga Südost beendet: „Eine nicht zu unterschätzende Leistung“, resümiert Trainer Kurt Gebhardt, dessen Team zum Saisonfinale in eigener Halle zuerst den SV Bonbruck deutlich 3:0 (26:24,25:23,25:20) besiegte, anschließend erst im Tiebreak dem TSV Niederviehbach 2:3 (20:25, 25:21, 19:25, 25:23, 10:15) unterlag.

„Jetzt, im Juni, wird erstmal mit dem Training pausiert und als Ausgleichssport geboxt – das ist, nach Volleyball, mein zweites Steckenpferd“, verrät Kurt Gebhardt. „Danach steigen wir auf dem Beachplatz wieder in den Volleyball ein.“ Das Motto, so heißt es in der Pressemitteilung des TSV: „Hallenvolleyball meets Badesaison“.

Am letzten Spieltag daheim zeigte sich im ersten Spiel der SV Bonbruck von seiner kämpferischen Seite, sodass die routinierten Hohenbrunnerinnen die Sätze eins und zwei nur sehr knapp gewannen, ehe sie sich im dritten Durchgang zeitig absetzten. Gegen den Dauerrivalen Niederviehbach indes blieb es spannend bis zum Schluss – im Tiebreak mussten die Hohenbrunner Damen aber „den sehr hohen Temperaturen in der Ottobrunner Gymnasiumshalle und dem hohen Spielpensum Tribut zollen“, analysierte Kurt Gebhardt die Partie . Nach 18 Minuten entschieden die Gäste den Tiebreak für sich.