Einmal Vorfahrt missachtet - macht 43.250 Euro

Kettenreaktion

Von Günter Hiel

Eine regelrechte Kettenreaktion hat ein heftiger Zusammenstoß auf der Rosenheimer Landstraße in Riemerling ausgelöst. Den Schaden schätzt die Polizei auf 43.250 Euro.

Hohenbrunn - Ein 25-Jähriger aus Waldkraiburg wollte am Freitag um 12.30 Uhr in Riemerling (Gemeinde Hohenbrunn) mit seinem Mini von der Waldparkstraße links in die Rosenheimer Landstraße einbiegen. Dabei hat er laut Polizei die Vorfahrt missaachtet.

Mini kracht gegen VW und schiebt den gegen geparkten Pkw und Laterne

Der Mini krachte einem VW in die Fahrerseite. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen einen geparkten Wagen geschleudert und der wiederum gegen einen Laternenmast gedrückt. Der Mini-Fahrer und der 25-jährige Münchner am Steuer des VW blieben zum Glück unverletzt. Der Schaden summiert sich auf 43.250 Euro.