Verwirklichung „zach“ - Trotzdem: Investor und Rewe wollen Bau von Supermarktes mit Wohnungen

Von: Wolfgang Rotzsche

Die Umsetzung dieses Projektes ist nicht leicht. Dabei hätten viele Hohenbrunner gerne in diesem Gebiet einen Rewe.

Hohenbrunn – Im Bayerischen dürfte der Begriff „zach“ wohl zutreffend sein, um die Verwirklichung des Supermarkts und der Wohnbebauung an der Putzbrunner Straße zu umschreiben. Von Seiten der Gemeinde Hohenbrunn wären die Voraussetzungen schon längst geschaffen worden.

Schreiben des Investors

Bürgermeister Stephan Straßmair (CSU) berichtete jetzt in der Gemeinderatssitzung über ein Schreiben des Investors zu den Gründen des aktuellen Verzugs bei der Umsetzung des Projekts. Wie berichtet, hat die Michael Dankerl Bau aus dem Landkreis Cham Flächen vor Ort erworben. Nach Kenntnisstand der Kommune seien der Investor und die Supermarktkette Rewe weiterhin bereit und auch interessiert, die dargelegten Pläne zu realisieren. Aber der Investor sei erst im Besitz von vier Fünftel des Plangebiets, weil einer der bisherigen Eigentümer die Annahme des notariell vereinbarten Kaufpreises verweigere. Genau das sei der Grund, erläuterte Straßmair, warum der Investor von dem rechtlich gegebenen Baurecht im Moment noch keinen Gebrauch machen könne. Verschiedene juristische Verfahren seien im Gang, scheinbar auch gegen die Gemeinde selbst. Demnach gibt es wohl auch eine Normenkontrollklage.

Schnell geht da gar nichts

Manfred Haucke (Bürgerforum) wollte wissen, ob und was die Gemeinde machen könne, um zeitnah den Bau des Supermarktes und Wohnraums zu ermöglichen. Die Antwort war klar: „Nichts.“ Von Seiten der Gemeinde sei bereits alles getan worden. Jetzt gehen die Blicke auf Justitia. Auf seiner Website hat das Bürgerforum für sich eine Antwort gefunden: „Hier hätte zu Beginn der Diskussion im Jahr 2017 wohl eine andere Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten aufgesetzt werden müssen.“ Das klingt so, als würde am Ende allen der schwarze Peter zugeschoben werden.