Vor 300 Jahren: Altarweihe der Barockkirche St. Stephanus in Hohenbrunn

Von: Wolfgang Rotzsche

Im Zentrum des Hochaltars steht der Namenspatron der Kirche: der heilige Stephanus, dessen Gedenktag am Zweiten Weihnachtsfeiertag begangen wird. © wjr

Vor 300 Jahren hat die Kirche St. Stephanus in Hohenbrunn einen barocken Hochaltar erhalten, begleitet von Festlichkeiten. Das war etwas ganz Besonderes im Landkreis.

Hohenbrunn – Johann Franz Eckher von Kapfing und Liechteneck gab sich die Ehre, um in Hohenbrunn die barocken Altäre in der Pfarrkirche Sankt Stephanus zu weihen. Dass der Freisinger Fürstbischof vor 300 Jahren die Weihe am 21. August 1723 selbst vorgenommen hat, darf als besondere Wertschätzung angesehen werden. Es ist etwas Besonderes, was für ein großes Gotteshaus Hohenbrunn schon damals hatte und welche Ausstattung es bekam. Denn laut Steuerliste hatte Hohenbrunn 1721 gerade einmal 41 Gebäude – Kirche und Pfarrhof miteingeschlossen.

All zu viel ist von der Weihe nicht bekannt. Überliefert sind folgende Aufzeichnungen zu der Weihereise des Fürstbischofs Johann Franz Eckher. Darin heißt es: „Sambstag, den 21. [August], Ausreis von Ismaning umb halbe 6 Uhr nacher Hohenbrun. Ankunfft alda umb halbe 9 Uhr. Haben Ihro Hochf[ü]r[s]t[liche] G[na]d[en] 3 Altar da geweiht. Vor- und Nachmittag gefürmmet.“

Der Bischof stand damals im Fürstenrang

Der Freisinger Fürstbischof schien nach den Beschreibungen ein sehr eifriger Oberhirte gewesen zu sein und gerne und in großer Zahl Reisen zu Firmungen und Weihehandlungen übernommen zu haben. Gleichwohl war er ein Bischof im Fürstenrang, womit er in Personalunion mit seiner geistlichen Macht auch weltliche Herrschaft über ein geistliches Territorium ausübte, dem er als Landesherr vorstand. Deswegen dürfte schon der Einzug des Oberhirten ein besonderes Erlebnis in Hohenbrunn gewesen sein. Und die Weihe nebst Firmungen dürften auch ein großes Fest gegeben haben.

Barocke Ausstattung in Hohenbrunn sehenswert

Nur dazu ist nicht allzu viel bekannt. Zu sehen ist aber, was für eine barocke Pracht dem Fürstbischof damals entgegenstrahlte. Schließlich gilt Hohenbrunn als eine der wenigen Dorfkirchen im Umland, die ihr barockes Kleid noch in dieser Gesamtheit zeigen können. Vielerorts sind insbesondere im 20. Jahrhundert in Kirchen Veränderungen vorgenommen, die teilweise dem Kunstempfinden, dem Geschmack und teilweise der Liturgiereform geschuldet waren.

In Hohenbrunn waren die Verantwortlichen schon etwas gnädiger mit der Ausstattung, sodass hier der Hauch der damaligen Zeit noch besser zu spüren ist. Barock wird heutzutage manchmal als kitschig empfunden, entsprach aber dem Geist der Menschen der damaligen Zeit. Das Hohenbrunner Gotteshaus stellt sich als barocker Saalbau auf mittelalterlicher Grundlage mit eingezogenem Polygonalchor dar. So heißt es in der Bayerischen Denkmalliste. Der Kirchenbau ist ursprünglich spätgotisch ausgeführt.

Erzdiakon Stephanus nimmt zentrale Stelle ein

In der einschlägigen Literatur fand die Barockisierung, dem damaligen Zeitgeist entsprechend, zwischen 1680 und 1723 statt. Im Chor, also ganz vorne im Altarraum, erhebt sich der so genannte Hochaltar, der über dem Tabernakel eine künstlerisch ansprechende Figur des Namenspatrons zeigt: Der heilige Erzdiakon Stephanus blickt gen Dreifaltigkeit und Maria. Als Assistenzfiguren sind der heilige Laurentius (mit dem Rost) und der heilige Leonhard zu erkennen. Die Ausdrucksstärke des Altarretabels wird noch durch den bunten Stuck im Gewölbe herausgehoben.

Die Seitenaltäre zeigen links Maria mit dem Kinde (eine frühere Arbeit, vermutlich aus Freising) und als Assistentinnen die heiligen Katharina und Barbara und rechts den heiligen Sebastian zusammen mit dem heiligen Johannes Nepomuk und dem heiligen Franz Xaver. Die beiden letzteren Figuren dürften später dazugekommen sein, denn Johannes Nepomuk wurde erst 1729 heiliggesprochen.

Bildhauer hat auch Theatinerkirche bestückt

Andreas Faistenberger wird als Bildhauer angenommen. Er hat beispielsweise in der Münchner Theatinerkirche die Kanzel angefertigt. Bei ihm arbeitete eine Zeit lang auch der berühmte Bildhauer Johann Baptist Straub. Franz Dreschler aus Freising wird in der Literatur als Fassmaler geführt und Nikolaus Prugger aus Dachau als Altarbauer.

Altäre und Figuren aus Holz

Denn, das muss erwähnt werden: Alle Altäre und Figuren sind aus Holz gearbeitet. Das gilt auch für die Säulen. Auch die Kanzel stammt aus dem Jahr 1723. Die Stuckarbeiten im Gewölbe werden dem Stil nach Nikolaus Lichtenfurtner aus Freising zugeordnet. Auch weitere Ausstattungsstücke im Gotteshaus stammen aus dem Jahr 1723 oder aus der späteren Barockzeit. Die Pfarrei nahm 300 Jahre nach der Weihe der drei Altäre das Jubiläum zum Anlass, um in den zurückliegenden Monaten mit Vorträgen, Ausstellungen, Konzerten und Kirchenführungen zu feiern. Höhepunkt war die Weihe des neuen Zelebrationsaltars, die Erzbischof Kardinal Reinhard Marx im Juli vorgenommen hat.