Wärmeversorgung in Hohenbrunn: Die Möglichkeiten sind begrenzt

Wärmepumpen sind in Hohenbrunn wohl nur in Form von Luft-Luft-WP oder Boden-Luft-WP möglich. Wasser-Wasser-WP seien nicht wirtschaftlich. Der Grundwasserstand ist dafür zu niedrig. (Symbolfoto)

Infoveranstaltung

Bei einer Infoveranstaltung zur Zukunft der Wärmeversorgung in Hohenbrunn wurde eines klar: Es gibt zwar viele Alternativen, aber nur wenig Möglichkeiten.

Hohenbrunn – „Interessant, ernüchternd und überfällig“ – das war das Fazit vieler Teilnehmer der Informationsveranstaltung „Zukunft der Wärmeversorgung“, berichtet das Bürgerforum Hohenbrunn-Riemerling in einer Pressemitteilung.

Die drei Referenten Alexander Schicker (WESTFA Flüssiggas GmbH), Ramona Bay (Stadtwerke München) und Michael Westermaier (Ratiotherm GmbH & Co. KG) haben aus den unterschiedlichen Energiebereichen die 120 Teilnehmer aufgeklärt über die nötigen Hintergrundinformationen zu Fernwärme, Wärmepumpen und Gas. Das Ziel war es, mehr Transparenz bei einem komplexen Thema zu schaffen.

+ Rund 120 Besucher kamen zur Informationsveranstaltung. © Bürgerforum

Große Ernüchterung

Die Informationen der Referenten haben zu großer Ernüchterung bezüglich der Kosten und Verfügbarkeit einzelner Möglichkeiten in Hohenbrunn geführt, berichtet Manfred Haucke vom Bürgerforum. Bei der Fernwärme seien die Anschlusskosten zur bestehenden Leitung der Hauptkostenfaktor. Die Preise pro Trassenmeter werden von der SWM individuell ermittelt. Derzeit gebe es keine Pläne und kein Bestreben, weitere Ortsteile in Hohenbrunn anzuschließen, da dies wirtschaftlich uninteressant sei. Die Erschließungskosten seien zu hoch, die Abnahmekapazitäten zu gering. Damit neue Ortsteile angeschlossen werden, müsste die Initiative von den Verbrauchern ausgehen. Also scheint Fernwärme aus Geothermie für die meisten Bürger in Hohenbrunn und Riemerling derzeitig nicht möglich zu sein.

+ Informierten über die verschiedenen Möglichkeiten der Wärmeversorgung: Alexander Schicker (WESTFA Flüssiggas GmbH), Ramona Bay (Stadtwerke München) und Michael Westermaier (Ratiotherm GmbH & Co. KG) © Bürgerforum

Wärmepumpen nur begrenzt möglich

Bezüglich der Wärmepumpen sei wahrscheinlich nur die Luft-Luft-WP oder Boden-Luft-WP interessant. Wasser-Wasser-WP seien nicht wirtschaftlich. Denn der Grundwasserstand liege gerade bei 30 Metern. Damit kosteten allein die Brunnenbohrungen 60 000 Euro. Außerdem gäbe es Engpässe bei den Handwerkern, laut Bürgerforum ist mit Wartezeit von bis zu über einem Jahr zu rechnen. Hybridlösungen, wie eine Wärmepumpe mit Flüssiggas aus Biomasse, würden eher auf Interesse stoßen.

Folgeveranstaltungen gewünscht

Obwohl viele Antworten der Referenten ernüchternd waren, sei das Fazit der Teilnehmer laut Pressemitteilung dennoch positiv gewesen. Endlich kämen konkrete Informationen auf den Tisch. Fast alle Teilnehmer wünschten sich Folgeveranstaltungen, in denen die einzelnen Themen nochmals vertieft behandelt werden. Zu den Folgeterminen gehören der Bauausschuss am 15. Juni und der Gemeinderat am 22. Juni, beide finden um 19.30 Uhr statt.

LIDWINA MROSCZOK