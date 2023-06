Wirbel um Bauprojekt in Hohenbrunn: Jetzt muss Gericht entscheiden

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

Ein Bauprojekt auf einem Grundstück an der Erikastraße in Hohenbrunn hat einen Stein ins Rollen gebracht, bei dem sich Gemeinde und Landratsamt nicht einig sind. Nun landete alles vor dem Verwaltungsgericht, weil der Bauwerber Klage eingereicht hat. (Symbolfoto) © Uwe Anspach

Erst nach einem Gerichtsurteil will Hohenbrunn über einen möglichen Bebauungsplan für Riemerling-Ost entscheiden.

Hohenbrunn – Ein Bauprojekt auf einem Grundstück an der Erikastraße in Hohenbrunn hat einen Stein ins Rollen gebracht, bei dem sich Gemeinde und Landratsamt nicht einig sind. Nun landete alles vor dem Verwaltungsgericht, weil der Bauwerber Klage eingereicht hat. Der Gemeinderat wollte für das Wohngebiet in diesem Areal von Riemerling-Ost eigentlich einen Bebauungsplan aufstellen, will nun aber die Entscheidung des Gerichts abwarten.

Gemeinde und Landratsamt sind unterschiedlicher Meinung

Zum Hintergrund: Vor vier Jahren wurde für ein Grundstück in der Erikastraße ein Bauantrag eingereicht. Für den Bauausschuss gab es 2019 grünes Licht für das Vorhaben, ein Einfamilienhaus im rückwärtigen Bereich des Grundstücks zu errichten. Laut Bebauungsplan aus dem Jahr 1951 würde die festgesetzte Baugrenze überschritten werden. Damit hatte der Ausschuss kein Problem, weil es schon ähnliche Fälle nicht weit entfernt von der beantragten Grundstücksfläche gibt. Ganz anders sah dies aber das Landratsamt München. Es lehnte den Antrag ab.

Bauwerber reicht Klage ein

Ende April 2022 beschäftigte sich der Gemeinderat mit der Überlegung, einen Bebauungsplan für die Flächen auf den Weg zu bringen. Doch das Gremium stellte dieses Vorhaben zurück, weil der Bauwerber den Klageweg beschritten hat. Und die gerichtliche Entscheidung steht noch aus. Bis heute. Das geht dem Bauwerber zu langsam. Und er bat die Gemeinde darum, doch einen Bebauungsplan aufzustellen. Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) erklärte in der Sitzung jetzt, dass so ein Verfahren gut und gerne zwischen ein und zwei Jahre dauern und Kosten in Höhe von 30 000 Euro verursachen könnten. Und dann müssten ja auch noch Gespräche mit allen betroffenen Grundstückseigentümern geführt werden. Ob heuer das Verwaltungsgericht noch eine Entscheidung treffen würde, sei nicht absehbar.

Wenn Gericht Bauwerber Recht gibt, ist Bebauungsplan hinfällig

Wenn das Gericht dem Bauwerber das Recht zuspricht, bauen zu dürfen, wäre der Bebauungsplan sowieso hinfällig. Und ob der Bauwerber mit allen denkbaren Regelungen in einem neuen Bebauungsplan glücklich werden könnte, sei auch zu bezweifeln: „Es könnte ja ein Erfordernis von Ausgleichsflächen geben, es wären bestimmte Dinge in der Grünordnung denkbar und auch der Abstand einer Bebauung zur Grundstücksgrenze hin könnte ein Thema sein.“

Gerade das waren für Regina Wenzel (SPD) genau die Argumente, um einen Bebauungsplan anzupacken: „Rund um dieses Wohngebiet haben wir bereits Bebauungspläne. Wir sollten auch für diese Flächen entsprechende Regelungen treffen. Das sollte im Interesse der Gemeinde sein.“ Georg Bauer (Grüne) sah das eher „sehr skeptisch“, Karlheinz Vogelsang (ÜWG-FW) regte an, nochmals das Gespräch mit dem Landratsamt zu suchen. Letzteres sah auch Anton Fritzmeier (CSU): „Ich wundere mich schon sehr über das Landratsamt.“ Trotzdem wartet die Gemeinde jetzt die gerichtliche Entscheidung ab.