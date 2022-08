Zu massiv: Neues Mehrfamilienhaus in Hohenbrunn abgelehnt

Von: Wolfgang Rotzsche

Teilen

Einstimmig ht der Hohenbrunner Bauausschuss jetzt den Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Jäger-von-Fall-Straße abgelehnt. (Symbolfoto) © Beispielfoto: BÜTTNER/DPA

Einstimmig ht der Hohenbrunner Bauausschuss jetzt den Neubau eines Mehrfamilienhauses in der Jäger-von-Fall-Straße abgelehnt. Der Grund: Das Haus sei zu massiv. Es könnte den historischen Ortskern verändern.

Hohenbrunn - Auf dem rund 1000 Quadratmeter großen Grundstück soll ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohneinheiten errichtet werden. Umgesehen hat sich der Bauwerber, wie denn in der Nachbarschaft gebaut wurde. Als Referenz-Bau hat er sich ein landwirtschaftliches Grundstück ausgesucht. Doch dieses liegt in einem Dorfgebiet und kann deswegen nicht herangezogen werden, ließ die Gemeindeverwaltung wissen.

Landratsamt muss entscheiden

Ein weiter nördlich gelegenes Grundstück wurde zusätzlich als Präzedenzfall benannt. Doch auch dieses hat eine andere Firsthöhe und Verdichtung der Fläche. Maximilian Huber hat in seiner gemeindlichen Stellungnahme vermerkt, dass sich ein Bauvorhaben laut Gesetz an dem vorhandenen Gebiet orientieren muss. Sein Fazit: „Dies wird durch das geplante Neubauvorhaben nicht eingehalten und würde das Gebiet gegebenenfalls sogar den historischen Ortskern Hohenbrunns nachhaltig verändern.“ Ob das das Landratsamt auch so sieht, bleibt abzuwarten.

Auch Bäume müssten gefällt werden

Dabei ist es nicht nur die Bebauung an sich, die im Bauausschuss für wenig Begeisterung gesorgt hat. Da waren auch noch die geplanten Baumfällungen. Vier Bäume sollen der Motorsäge zum Opfer fallen. Davon sind drei Bäume, die unter den Schutz der gemeindlichen Baumschutzverordnung fallen. Auf dem Grundstück befindet sich ein ortsbildprägender Walnussbaum, der einen Stammumfang von eineinhalb Metern hat. Dieser Baum müsse auf jeden Fall erhalten bleiben, hieß es aus der Verwaltung. Dem stimmten die Ausschussmitglieder zu.