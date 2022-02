Zu schnell auf der A 99: Sattelzug stellt sich quer

Von: Martin Becker

Teilen

Viel zu tun hatte die Polizei in der Sturmnacht auf der A 99. © dpa (Symbolbild)

Das Sturmtief sowie ein querstehender Sattelzug haben den Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn eine arbeitsintensive Nacht beschert.

Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Hohenbrunn waren in der Nacht zum Montag wegen des Sturmtiefs im Dauereinsatz. Haupteinsatzgrund: umherfliegende Gegenstände und Verkehrsschilder auf der Autobahn.

Hinzu kam auf der A 99, kurz vor der Anschlussstelle Hohenbrunn in Richtung Nürnberg, ein einsatzintensiver Unfall eines Sattelzugs. Gegen 2.50 Uhr verlor ein serbischer Kraftfahrer (33) die Kontrolle über seinen 40-Tonner, laut Polizei aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn. Der Sattelzug kollidierte mit der rechten Schutzplanke und stellte sich dann quer. Der Fahrer und sein Beifahrer, ein 49-Jähriger aus Bosnien-Herzegowina, blieben unverletzt.

Die Bergung des Sattelzugs indes erwies sich als komplexe Herausforderung. So war es nötig, im angrenzenden Grünstreifen Erdreich auszubaggern, denn bei der Kollision mit der Schutzplanke riss der Tank des Sattelzugs auf und es entwich eine größere Menge Kraftstoff. Bis in die Morgenstunden blieben zwei der drei Fahrstreifen auf der A 99 durch die Autobahnmeisterei gesperrt. Die Autobahnmeisterei Hohenbrunn sowie die Feuerwehr Ottobrunn waren zur Absicherung und Fahrbahnreinigung vor Ort. Der Sachschaden an Leitplanke und Sattelzug liegt nach Auskunft der Polizei bei etwa 11 500 Euro – hinzu kommen Kosten für den Erdaushub sowie ein etwaiger Schaden durch die Bodenverunreinigung, was das Wasserwirtschaftsamt noch prüft.

Rund 40 sturmbedingte Feuerwehreinsätze

Die Feuerwehreinsatzzentrale des Landkreises meldet aufgrund der Sturmnacht etwa 40 Einsätze. Es habe aber keine nennenswerten Sachschäden gegeben und nirgendwo seien Menschen verletzt worden. Meist ging es darum, umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste von Straßen zu Räumen wie beispielsweise in Pullach. „Es gab ein bisschen mehr Wind als sonst, aber keine besonderen Vorkommnisse“, lautet das Fazit eines Feuerwehr-Sprechers.