Zwei Trinkwasserbrunnen für Riemerling

Von: Wolfgang Rotzsche

Öffentliche Trinkwasserbrunnen wie dieser sind vor allem in südlicheren Ländern üblich. Auch Riemerling soll Trinkbrunnen bekommen. Foto : dpa © dpa/Andreas Arnold

Damit Passanten unterwegs ihren Durst stillen können, sollen in Riemerling zwei Trinkwasserbrunnen entstehen, vorausgesetzt die Gemeinde erhält für dieses Projekt Fördermittel vom Freistaat.

Hohenbrunn - Damit folgte der Hohenbrunner Gemeinderat dem Grünen-Antrag, wenngleich das Gremium die Entscheidung davon abhängig gemacht hat, dass der Freistaat für das Projekt Fördermittel bewilligt.

Sonderprogramm verspricht hohe Förderzuschüsse

Den Hintergrund des Antrags erläuterte Wolfgang Schmidhuber für seine Fraktion: „Das Problem ist bekannt, wir hatten einen heißen Sommer.“ Und allein schon aus medizinischer Sicht sei es sinnvoll, Wasser zur Verfügung zu stellen. Die Lösung liege auf der Hand. Mit öffentlichen Trinkwasserbrunnen soll das Lebenselixier Wasser leicht zugänglich gemacht werden. Hier habe der Freistaat Bayern ein eigenes Sonderprogramm aufgelegt, das 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben abdecke. Ein Brunnen dürfe demnach jedoch nicht mehr als 15 000 Euro kosten, nur dann sei eine Förderung möglich.

Standorte bieten sich in Riemerling an

Bürgermeister Stefan Straßmair (CSU) befürwortete den Vorstoß, vorausgesetzt, die Gemeinde bekomme auch den Zuschuss. Sprich, ohne Zuschuss auch keine Trinkbrunnen. Mögliche Standorte sieht der Rathauschef dort, wo bereits eine gemeindliche Einrichtung steht, wie beispielsweise beim Sportcampus in Riemerling-Ost und beim Kinderland Riemerling-West. Beim Dorfbrunnen („Brunnenmanderl“) am Pfarrer-Wenk-Platz könne ein Hinweis angebracht werden, dass auch dort das Wasser Trinkqualität habe. Denkbar wäre es darüber hinaus, auch beim Wasserwerk eine pragmatische Lösung für eine öffentliche Trinkwasserstelle zu finden, da hier ja auch ein Radweg vorbeiführe.

Schmidhuber hatte bei dem Grünen-Antrag auch Besucher und Durchreisende im Blick, die sich beim Aufenthalt im Gemeindegebiet eventuell abkühlen wollen. Manfred Haucke (Bürgerforum) erwiderte, dass Hohenbrunn nun wahrlich keine touristische Gemeinde sei. Karlheinz Vogelsang (ÜWG-FW) bezeichnete den Vorschlag der Grünen als „nice to have“ – also „schön zu haben“ – jedoch sah er keinerlei „dringende Notwendigkeit“. Georg Bauer von den Grünen entgegnete: „Für Radfahrer ist es schon wichtig, dass sie sich auch Trinkwasser nehmen können.“

Anton Fritzmaier (CSU) zeigte sich aufgeschlossen für den Vorschlag und sorgte mit seiner Bemerkung, man wisse ja nie, vielleicht finde man ja zu guter letzt noch ein Heilwasser, das sogar Haare wachsen lasse, für Erheiterung.

Einstimmig für den Antrag

Das Ansinnen der Grünen traf prinzipiell auf Befürwortung und wurde angenommen. Straßmair verwies darauf, dass in Südtirol fast in jedem Ort Wasser gezapft werden könne. Diese Möglichkeit könnte bald auch in Hohenbrunn Wirklichkeit werden.