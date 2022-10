„Basis für Erfolg schafft man in Krisenzeiten“

Von: Max Wochinger

Christoph Leicher aus Kirchheim ist Regionalchef der IHK © Privat

Im Interview spricht der Unternehmer und IHK-Regionalchef Christoph Leicher über die Herausforderungen in einer multiplen Krise.

Landkreis – Fachkräftemangel, Corona-Pandemie, Materialengpässe, Energiekrise: Auch Unternehmer im Landkreis München spüren derzeit mit voller Härte die Auswirkungen der multiplen Krise. Wer will in einer derartigen politischen und gesellschaftlichen Schieflage noch ein neues Unternehmen gründen? Oder große Investitionen vornehmen? Unternehmer und IHK-Regionalchef Christoph Leicher macht genau das. Für ihn ist jetzt keine Zeit für Frust. „Die Basis für den Erfolg schafft man in Krisenzeiten“, lautet sein Motto. Wir haben mit dem Metallteil-Spezialisten aus Kirchheim über die Stimmung bei den Unternehmern gesprochen.

Herr Leicher, welches der Probleme ist für Unternehmer momentan denn am schlimmsten?

Das größte Problem ist die fehlende Planbarkeit. Es gibt extrem viele Unsicherheiten. Ich kenne viele Unternehmer, die sagen, es brummt wie blöd – aber sie wissen nicht, was 2023 ist.

Was könnte denn kommendes Jahr noch passieren?

Wenn man jetzt eine Maschine kauft mit Lieferziel August 2023, stellt sich die Frage, brauche ich die dann noch? Und kann ich meine Waren überhaupt verkaufen? Als Unternehmer darf man nicht zu viel Material und nicht zu wenig im Lager haben. Die Abstimmung war noch nie einfach, aber jetzt ist es das größte Problem. Wenn eine Investition schiefgeht, muss ich supergute Jahre hinter mir haben, um mir das jetzt noch leisten zu können.

Also besser vorerst keine neuen Investitionen?

Nein. Wir sind Unternehmer und nicht Unterlasser! Ich zum Beispiel habe kräftig in mein Unternehmen investiert.

Ganz schön mutig.

Bis jetzt hat es sich bestätigt, dass es die richtige Entscheidung war. Wir haben in die Infrastruktur investiert, zehn Prozent vom Umsatz. Prozesse wurden automatisiert und Tools digitalisiert. Ich habe viel Vertrauen in mein Unternehmen.

So denkt aber nicht jeder Geschäftsführer: Jedes zweite Unternehmen in Deutschland verschiebt wegen der geopolitischen Lage Investitionen, so die Beratungsgesellschaft Ernst & Young.

Viele Unternehmer begeben sich in eine Abwarteposition. Sie sagen: Jetzt gibt’s keine Entscheidung. Wir haben das Gefühl der „German Angst“ zurück. Die Politik versteht es gut, Angst zu schüren.

Was meinen Sie damit?

Die Politik sagt: Alles ist gefährlich, alles schwierig, Atombomben kommen. Vieles wird herbeigeredet. Selbst gestandene Unternehmer wissen nicht mehr, wie es weitergehen soll.

Die Lage ist auch alles andere als entspannt.

Natürlich. Man darf den Kopf aber jetzt nicht in den Sand stecken. Die Basis für Erfolg schafft man in Krisenzeiten.

Wie viel Unternehmen im Landkreis sind denn schon an den Krisen gescheitert?

Ich habe von keinen Unternehmens-Katastrophen gehört, das heißt aber nicht, dass es sie nicht gibt. Wir sind im Landkreis München gut aufgestellt, im wirtschaftsstärksten Landkreis in Deutschland. Viele Unternehmen habe volle Auftragsbücher. Sie könnten noch mehr Umsatz machen, wenn sie Material bekämen. Oft fehlt nur ein kleines Teil, damit die Geräte ausgeliefert werden können, ein Motor oder nur ein Deckel.

Wie ist die Lage bei den Angestellten?

Wir haben zurzeit eine Fluktuation bei den Mitarbeitern, so etwas habe ich noch nie gesehen. Wenn es nicht läuft, wechseln sie sehr schnell zur einer anderen Stelle. Auch Corona merken wir.

Wie viele Ihrer Beschäftigten fehlen zurzeit wegen Krankheit?

20 Prozent, Corona wird zurzeit flankiert von der Herbstgrippe. Aber wir haben eine hohe mobile work-Quote. Unsere Mitarbeiter sind sehr loyal.