Nach Unwettern rund um München: Warnung vor Bootsfahrten auf der Isar

Von: Florian Prommer

Das Unwetter hat Bäume umgeweht, die nun in der Isar liegen - teils unter der Wasseroberfläche. (Archivbild) © Landratsamt

Warnung an alle Hobby-Kapitäne: Nach den Unwettern in der Nacht auf Mittwoch rät das Landratsamt von Bootsfahrten auf der Isar ab.

Landkreis - Die schweren Unwetter, die in der Nacht auf Mittwoch über Bayern hinweggezogen sind, haben auch im Landkreis München ihre Spuren hinterlassen. Wie das Landratsamt mitteilt, sind der Behörde zahlreiche umgestürzte Bäume in der Isar gemeldet worden. Daher wird derzeit vom Befahren der Isar im gesamten Landkreis wie auch in den angrenzenden Gebieten dringend abgeraten.

„Das Wasserwirtschaftsamt München arbeitet intensiv daran, die Hindernisse zu beseitigen“, teilt das Landratsamt mit. Angesichts der Vielzahl der Meldungen dauere es jedoch voraussichtlich bis kommende Woche, bis alle Bäume beseitigt sind. Gleichzeitig seien bereits neue starke Regenfälle angekündigt, die die Situation noch einmal verschärfen könnten.

Dringender Appell vom Landratsamt

Das Landratsamt München appelliert daher eindringlich an alle Erholungssuchenden: „Bitte nehmen Sie die Warnungen ernst und verzichten Sie vorerst auf das Bootfahren auf der Isar. Bringen Sie sich und andere nicht unnötig in Gefahr!“

Neben den umgestürzten Bäumen kann auch vermehrt Treibgut auftreten. Hindernisse können sich also auch unter der Wasseroberfläche bilden, was für Bootsfahrer oft nur schwer oder gar nicht zu erkennen ist. In den vergangenen Jahren kam es bei vergleichbaren Verhältnissen immer wieder zu Unfällen, so das Landratsamt, bei denen Personen aus der Isar gerettet werden mussten – eine Gefahr auch für die Retter. Denn nicht umsonst heißt die Isar wörtlich Isaria, was „die Reißende“ bedeutet.

