50 Jahre BRK Ismaning: Einsatz ohne Blaulicht und Signalhorn

Start zum Festzug mit Oldtimer-Konvoi. Mit Feuerwehr, Polizei und den Ismaninger Vereinen feierte das BRK Jubiläum. © Ursula Baumgart

Zusammen mit den anderen Blaulichtorganisationen Feuerwehr und Polizei hat die BRK-Bereitschaft Ismaning ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert. Mit Festzug und Oldtimer-Konvoi.

Ismaning – Das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in Ismaning hat schon vielen Menschen geholfen mit lebensrettenden Maßnahmen, kleinen Versorgungen oder zuletzt auch Impfaktionen gegen schwere Corona-Verläufe. Angesichts unzähliger guter Taten hätte man sich wirklich besseres Wetter verdient gehabt für den Höhepunkt des Festjahres anlässlich des 50-jährigen Bestehen des Ortsverbandes: Am Festsonntag lud der Ortsverband zu einem Festzug ein, der vielleicht auch ein bisschen Ersatz war für das heuer in Ismaning noch einmal abgesagte Volksfest.

Ismaninger Blaulicht-Organisationen stehen im Zentrum

Im Zentrum des Umzuges standen die drei Ismaninger Blaulicht-Organisationen Rotes Kreuz, Feuerwehr und Polizei. Sie zeigten im Oldtimer-Konvoi eine Reihe ehemaliger Einsatzfahrzeuge. Ein Glanzlicht seitens der Polizei war beispielsweise der V8 Barockengel, der auch aus der legendären TV-Serie „Isar 12“ bekannt ist.

Ismanings BRK-Chef Fried Sacke (2. v.r.) mit (v.l.) Volker Schneider, Karl-Heinz Demenat, Edith Amann und Jürgen Terstappen. © Ursula Baumgart

1972 beim Olympia-Attentat im Einsatz

Die Ismaninger Rotkreuz-Gruppe besitzt unter anderem einen BMW 2002, der unter anderem 1972 beim Olympia-Attentat in München im Einsatz war. Wichtigster Ort des Festumzugs war diesmal der Kirchplatz, wo die Fahrzeuge mit ihren technischen Details und besonderen Einsätzen vorgestellt wurden. Dieses Zusammenspiel beim Konvoi war für Martin Waas, Vorsitzenden des Sanitätsunterstützungsvereins, ein Symbol: „Wir Blaulichtorganisation arbeiten Hand in Hand und kennen keine unterschiedlichen Flaggen.“

Den Festgottesdienst im Schlosspark hielt Pfarrer Rainer Maria Schießler. © Ursula Baumgart

Ismaninger Vereine marschiereen im Festzug mit

Das Festwochenende war für die Helfer einer der seltenen Anlässe, einmal gemeinsam zu feiern. Gut ein Dutzend Ismaninger Vereine schlossen sich dem an und gratulierten dem BRK Ismaning mit der Teilnahme am Umzug. Am Vortag hatte das BRK seine einstigen und aktuellen Fahrzeuge rund um den Bürgersaal ausgestellt, aber bei diesem kleinen Fest war der Besuch auch wetterbedingt überschaubar. Martin Waas nahm das sportlich: „Wir haben über 350 Stunden in die Planung gesteckt und landeten in der Realität. Aber wir müssen eben immer viel improvisieren.“

Band voxx-Club spielt vor 400 Gästen

Das galt auch für das Konzert mit der bekannten Band voxx-Club. Nach coronabedingten Verlegungen feierten rund 400 Gäste im Bürgersaal. Damit war der kulturelle Höhepunkt des Festjahres nicht kostendeckend. Das Wetter kostete sicher einige Gäste.

Kranz zu Ehren der verstorbenen Mitglieder: Magdalena Tomaschewski (l.) und Astrid Grave mit Kerze. © Ursula Baumgart

BRK-Museum im Gewölbekeller des Torfbahnhofs neben dem Ismaninger Bürgersaal geöffnet

Nach dem Festwochenende ist das Feierjahr des BRK Ismaning aber noch nicht beendet. Noch bis zum 29. Mai ist das BRK-Museum im Gewölbekeller des Torfbahnhofs neben dem Ismaninger Bürgersaal geöffnet, samstags von 15 bis 18 Uhr sowie sonntags von 13 bis 16 Uhr. Zudem steht noch als letzte Jubiläumsveranstaltung der BRK-Aktionstag mit verschiedenen Vorführungen bevor. Dieser findet am Samstag, 22. Mai (Ausweichtermin 29. Mai), von 10 bis 19 Uhr rund um den Kirchplatz sowie den Bürgersaal statt.