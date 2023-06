Streik am Mittwoch: Apothekern reicht‘s - hier erklären sie, warum sie protestieren

Von: Anna Liebelt

„Die Situation ist unterirdisch“, sagt Peter Aurnhammer, der Kreissprecher des Bayerischen Apothekerverbands. Er beteiligt sich an der Protestaktion und schließt seine Apotheke in Ismaning heute. © gerald förtsch

Um auf ihre Situation aufmerksam zu machen, bleiben viele Apotheken am Mittwoch, 14. Juni, geschlossen. Auch im Landkreis München beteiligen sich zahlreiche Pharmazeuten an der Protestaktion.

Landkreis – Mit schmerzverzerrtem Gesicht stand vorigen Sonntag ein älterer Herr in der Apotheke von Peter Aurnhammer in Ismaning. Eine schlimme Infektion plagte den Mann, der bei ihm sein Rezept – ein Antibiotikum – einlösen wollte, erzählt Aurnhammer. Doch der Apotheker im Notdienst musste den Mann schweren Herzens vertrösten. Das Arzneimittel ist nicht lieferbar. „Ich habe dann sieben Stunden versucht, den Arzt zu erreichen, damit der Mann ein neues Rezept bekommt, mit einem Medikament, das wir auch da haben“, sagt Aurnhammer hörbar verärgert.

Geschichten wie diese sind schon lange kein Einzelfall mehr. Seit Monaten kämpfen die Apotheken mit teils eklatanten Lieferengpässen. Besonders betroffen seien Antibiotika für Kinder. Um diesem und vielen weiteren Problemen Gehöhr zu verschaffen, beteiligen sich zahlreiche Apotheken an einer Protestaktion uns schließen heute ihre Türen.

Lieferengpässe betreffen viele dringend benötigte Arzneimittel

Auch Cornelia Ranner kann ein Lied davon singen. „Für Kinder ist die Situation sehr dramatisch“, berichtet die Inhaberin der „Andreas Apotheke“ in Sauerlach. Seit einiger Zeit stellt sie daher selbst Fiebersäfte für Kinder her. Ein Trost für viele Eltern, wohl aber keine Dauerlösung. Denn es fehle vorn und hinten an Medikamenten. Ob Augentropfen, Schmerzmittel, Blutdruckmittel oder Psychopharmaka. Die Liste ist lang. „Wir bekommen nichts her“, ärgert sich Ranner. Zu spüren bekommen das die Kunden. „Es gibt von vielen Arzneien nicht mal eine andere Wirkungsstärke, einen anderen Hersteller oder eine andere Stückzahl. Die Situation ist unterirdisch“, ergänzt Aurnhammer, der auch Kreissprecher des Bayerischen Apothekerverbands ist.

Ein weiteres Problem ist die unverhältnismäßige Bürokratie

Ein zusätzliches Problem: Kunden, die Krankenkassen angehören, die wiederum bei bestimmten Arzneimitteln Verträge mit den Herstellern abgeschlossen haben. Auch hier sind oftmals die vertraglich geregelten Medikamente nicht lieferbar. Der Apotheker muss dann eine Alternative suchen, Ärzten hinterhertelefonieren oder teils auch eine stärkere oder milderer Dosis an den Kunden weitergeben. Das sei nicht nur ein zusätzlicher Aufwand, sondern auch ein „ernsthaftes Problem“, so Aurnhammer. Denn durch eine stärkere Medikamentendosis, als eigentlich benötigt, würden Resistenzen begünstigt, wobei bei schwächeren Mitteln die Wirkung andauert.

Geringes Honorar und Fachkräftemangel führen deutschlandweit zu Apothekensterben

Lieferengpässe und Bürokratie sind jedoch nur zwei von vielen weiteren Kritikpunkten. Auch der Fachkräftemangel und die geringe Bezahlung beschäftigen sie. „Seit zehn Jahren gab es keine Anpassung der Vergütung von der Regierung“, betont Ranner. Für Apotheken, die zum größten Teil von rezeptpflichtigen Medikamenten leben, sei die enorme Kostensteigerung daher kaum mehr tragbar. Die Folge: Apothekensterben. „Dieses Jahr haben schon fast 300 Apotheken zugemacht. Besonders auf dem Land gefährdet das die Versorgung“, warnt Aurnhammer. „Und natürlich können wir unsere Mitarbeiter mit dem Geld, das wir bekommen, nicht fair bezahlen.“

Schließen sich dem Streik an: Cornelia Ranner und Edith Vaidya von der Andreas-Apotheke in Sauerlach. © msc

Verantwortlich für die derzeitige Situation sei die Politik

Verantwortlich für Lieferengpässe, Bürokratie und die fehlende Preisanpassung machen die Apotheken die Politik. „Wir haben es lange auf die freundliche Art versucht, jetzt reicht’s“, schimpft Ranner. Um ihren täglichen Kämpfen Aufmerksamkeit zu verleihen, schließen zahlreiche Apotheken heute für einen gemeinsamen Protesttag. Ihre Kunden hat Ranner schon letzte Woche vorgewarnt. Verärgert seien diese über die Aktion aber nicht. „Wir haben bisher nur positive Rückmeldungen bekommen“, sagt sie. Nun hofft sie, dass die gemeinsame Protestaktion auch zu etwas führt. „Es muss eine faire Lösung geben“, fordert Aurnhammer.

Informationen zu Notdienstapotheken gibt‘s hier

Trotz des Protestes sind Notdienstapotheken im Landkreis geöffnet. Eine Übersicht ist zu finden unter www.aponet.de/apotheke/notdienstsuche.