Ateliers für Kunst-Stipendiaten im Ismaninger Wasserschlösschen

Von: Charlotte Borst

Teilen

Verstecktes Idyll in den Isarauen: das Ismaninger Wasserschlösschen in der Kolomansau. © Kallmann Museum

Die ersten Kunst-Stipendiaten ziehen ab April im Ismaninger Wasserschlössl ein. Es ist das erste Programm dieser Art im Landkreis München.

Ismaning – Die ersten Bewerbungen sind eingetroffen. Bald sollen im Ismaninger Wasserschlösschen die Stipendiaten einziehen. Aber nur temporär. Die Gemeinde Ismaning bietet ab April ein Atelierprogramm an, das sich an Künstler richtet, die in Deutschland leben. Es werden gleichzeitig zwei Stipendien für einen Aufenthalt von wahlweise drei bis sechs Monaten vergeben.

Wasserschloss in den Isarauen zwischen Ismaning und Unterföhring

Idyllisch liegt das Wasserschloss in den Isarauen zwischen Ismaning und Unterföhring, gleich neben der St. Koloman-Kapelle. Den Stipendiaten soll dort ermöglicht werden, sich abseits ihres Lebensmittelpunktes künstlerisch zu entfalten, „umgeben von Natur in konzentrierter und ruhiger Atmosphäre“, beschreibt Rasmus Kleine die Idee. Der Leiter des Kallmann-Museums wird die Künstler betreuen und den Kontakt halten. Die ersten Bewerbungen sind eingetroffen. „Ich bin gespannt, wie es anläuft“, sagt Kleine.

Einst als Häuschen für den Wasserwärter gebaut

Ismaning ist die erste Kommune im Landkreis, die ein „Artist-in-Residence-Program“ anbietet. „Es ging darum, das Haus wieder zu nutzen“, erzählt Kleine. Anderthalb Jahre stand das Wasserschlösschen leer. Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts an der Münchner Straße 102 gebaut. Nachdem die Wasserversorgung umgestellt wurde, verlor das Gebäude, in dem einst der Wärter und seine Familie wohnten, seine Funktion. Viele Jahre lebte das Künstlerehepaar Dietlinde und Bernd Majewski in dem Anwesen mit Wohngebäude, ehemaligem Pumpenhaus und verwunschenem Garten und betrieb eine Keramikwerkstatt. Ihre Spuren sind noch gut auf dem Grundstück zu sehen.

Ins Pumpenhaus kommen die Ateliers

Inzwischen hat die Gemeinde das Wohnhaus mit Hilfe des Bauhofs herrichten lassen. Das Haus sei groß genug, um zwei Personen Wohnraum und Rückzug zu bieten, sagt Kleine. Das Pumpenhaus wird als Atelierraum genutzt, zwei Arbeitsplätze stehen zur Verfügung.

Kulturelle Nutzung passend zum abgeschiedenen Ort

Mit dem Atelierprogramm bekommt das Wasserschlösschen nun eine kulturelle Nutzung. Bei seinen Überlegungen schloss der Gemeinderat jegliche Nutzung aus, die wie beispielsweise ein Kindergarten mit viel Publikumsverkehr verbunden gewesen wäre. „Das wäre dem abgeschiedenen Ort nicht gerecht geworden“, sagt Kleine. Natürlich hätte die Gemeinde das Wasserschlösschen für viel Geld verkaufen können. „Aber das ist das Tolle, dass solche Überlegungen keine Rolle spielen, sondern das Haus allen zugute kommt.“

Möglicherweise Ausstellungen im Kallmann-Museum oder im Schlosspavillon

Die Bürger könnten zu Ateliergesprächen eingeladen werden. Eventuell wollen die Stipendiaten ihre Arbeiten im Kallmann-Museum oder im Schlosspavillon ausstellen. Vielleicht bieten die Künstler einmal einen Workshop für eine Schulklasse an. „Wir werden von Fall zu Fall gemeinsam überlegen, wie sich die Gäste ins Kulturleben einbringen können“, sagt Kleine. „In erster Linie geht es aber darum, dass sie hier in Ruhe arbeiten können.“