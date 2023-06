Ausstellung im Schlossmuseum: So haben Sie Ismaning noch nie gesehen

Von: Nico Bauer

Badespaß aus der Vogelperspektive: Klaus Leidorf mit der Aufnahme vom Ismaninger Hallenbad. Klang-Luftbild-Konzert im Schlosspark © Gerald förtsch

Hier sieht man Ismaning aus ganze neuer Perspektive: Klaus Leidorf zeigt seine Luftbilder im Schlossmuseum.

Ismaning – Fotos können so viel mehr sein als nur Momentaufnahmen an einem bestimmten Platz. Klaus Leidorf ist ein auf Fotos aus der Luft spezialisierter Fotograf, der im Ismaninger Schlossmuseum beeindruckende Bilder aus der Vogelperspektive zeigt. Beim Thema Gewässer zeigt er Bekanntes, Beliebtes und auch Kurioses.

Das Schlossmuseum pflegt engen Heimatkontakt, und das ist auch diesmal nicht anders. Leidorfs Luftaufnahmen zeigen das Hallenbad von oben, aber auch den Speichersee mit den akkurat geordneten Feldern drumherum. Andere Fotografien zeigen die Erholungsbereiche auf den Isar-Kiesbänken oder am Ufer des Eisweihers.

„Gewässer müssen zwangsläufig überflogen werden“

Für Bürgermeister Alexander Greulich ist die Ausstellung im Schlossmuseum sowie das Thema absolut stimmig, weil kaum eine andere Kommune im Landkreis München so viele Gewässer hat wie Ismaning. Bäche, Flüsse und Seen sind schön anzusehen, bieten Erholung und sind auch eine beliebte Heimat des Bibers, der Ismaning in der Vergangenheit auf Trab gehalten hat.

Öffnungszeiten Die Ausstellung im Ismaninger Schlossmuseum läuft noch bis 24. September. Geöffnet hat das Museum Dienstag bis Samstag von 14.30 bis 17 Uhr sowie sonntags von 13 bis 17 Uhr.

„Da 71 Prozent der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind, müssen Gewässer zwangsläufig überflogen werden“, sagt auch Dietrich Maurer, der Leiter des Schlossmuseums. Dazu kommt, dass der Freistaat Bayern mit 100 000 Kilometern aller Fließgewässer und über 5200 Seen und Teiche die wohl größte Wasserfläche aller Bundesländer habe. Mit Blick auf die Luftbilder sagte er, dass die Aufnahmen teilweise Ansichten wie auf Landkarten bieten, aber das verbunden mit viel Ästhetik. Das mache das Besondere aus: „Da die Perspektive aus schwindligen Höhen herab auf die Erde für uns als Landlebewesen eine ungewohnte ist, haben wir mit diesen Abbildern aber doch bisweilen unsere Zuordnungsprobleme. Aber gerade diese Rätselhaftigkeit der Motive macht die Faszination an den ausgestellten Fotografien aus.“ Man habe sich bei den Bildbeschreibungen auch bewusst zurückgehalten mit Hinweisen auf den Ort und das Jahr der Bildaufnahme, um die Faszination nicht anzukratzen.

Vortrag am 6. Juli

Klaus Leidorf gibt mit der Ausstellung auch Einblicke in seine Arbeit. Er zeigt Teile der verwendeten Fotoausrüstung und zeigt, dass er oft als Pilot und Fotograf in Personalunion alleine unterwegs ist. Rund um die Ausstellung gibt es auch zwei Sonderveranstaltungen. Am Donnerstag, 6. Juli, wird Leidorf in der Hainhalle einen bebilderten und teilweise musikalisch untermalten Vortrag über seine Arbeit halten.

Zudem gibt Klaus Leidorf am Sonntag, 16. Juli, mit Stefan Amannsberger und Stefan Waldner ein Klang-Luftbild-Konzert. zum Abschluss des Kulturfestes im Schlosspark.

