Barockes Weihnachtsspiel der Ismaninger Hoftänzer: Starke Show – schwaches Publikum

Der Auftritt der Ismaninger Hoftänzer vor heimischem Publikum in der Sedlmühle bekam nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient hätte.

Ismaning – Der Auftritt der Ismaninger Hoftänzer im Mozarthaus St. Gilgen am Wolfgangsee ist eine große Nummer. Zu dem bekannten Weihnachtsmarkt wird mehrfach das Weihnachtsspiel in historischen Gewändern gezeigt und getanzt. Nun spielte die Truppe in der Heimat, in der Ismaninger Seidlmühle – vor erschreckend leeren Reihen. Die größtenteils der Ismaninger Musikschule angehörenden Darsteller hatten diese Kulisse wahrlich nicht verdient, denn sie gaben der Weihnachtsgeschichte den Hauch des Besonderen.

Zu Lesungen aus dem Lukas-Evangelium oder Gedichten des 15. Und 16. Jahrhunderts tanzten die Künstler pantomimisch die Szenen zu Wort und Musik. Gefühlvoll und ausdrucksstark wurden die Bilder der Weihnachtsgeschichte in Bewegung gebracht von den Beziehungsfragen und der Herbergssuche bis hin zu dem Besuch der Heiligen Drei Könige beim Jesuskind.

+ Durchgehend stimmungsvoll und eindrucksvoll war die Inszenierung, © Gerald Förtsch

Konzipiert wurde das Weihnachtsspiel von der professionellen Tänzerin Maria Theresia Mühlbacher, die in Ismaning als Engel mit weit ausgebreiteten Flügeln über die Bühne schwebte und nebenbei auch noch als Kostümbildnerin fungierte. Ihre Heimat ist das Ensemble NeoBa Danse in Wien.

Mit dem Weihnachtsspiel in der Heimat endet für die Ismaninger Hoftänzer ein anspruchsvolles Jahr mit einer Handvoll besonderer Projekte. Unter anderem waren sie auch Teil der Inszenierung des Kurbayerischen Freudenfestes in Schloss Schleißheim. Die Gruppe der Lehrerin Jadwiga Nowacek-Ogrodnik hat sich auf die Zeit zwischen 1450 und 1850 spezialisiert – und dazu längst einen großen Fundus eigener Kostüme. „Wir haben ein sehr hohes Niveau erreicht“, sagt sie über die Gruppe Historischer Tanz. Hier hat sie zehn feste Mitglieder bei den Barocktänzer und weitere acht bei den Renaissancetänzern.

Dieser bei Musikschulen sehr seltene Zweig besteht bereits seit mehr als 20 Jahren und hat der Ismaninger Musikschule schon viel Bekanntheit weit über die Gemeindegrenzen hinaus verschafft. „Das ist ein sehr spezielles Gebiet und mit Jadwiga Nowaczek-Ogrodnik haben wir einen Glücksfall“, sagt der Musikschulleiter Carsten Reinberg. Die historischen Tänzer in Ismaning freuen sich auch jederzeit über neue Mitstreiter für künftige Aufführungen. „Noch besteht kein Grund zur Sorge um Nachwuchs“, betont Leiterin Nowaczek-Ogrodnik.

Interessenten am historischen Tanz können sich bei der Musikschule Ismaning per Internet (www.musikschule-ismaning.de) oder telefonisch (089/37 06 35 62 00) informieren und anmelden. NICO BAUER