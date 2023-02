Bauerntheater Ismaning bringt Wilderer-Komödie auf die Bühne

Von: Günter Hiel

Das Bauerntheater Ismaning. © Bauerntheater Ismaning

Vorhang auf heißt es für das Bauerntheater Ismaning wieder ab Samstag, 18. März, der Premiere des Frühjahrstheaters mit dem Stück „Wias lafft laffts…“ in der Hainhalle.

Ismaning - Der Kartenvorverkauf findet am Dienstag, 7. März, von 18.30 bis 20 in der Hainhalle, Erich- Zeitler- Straße 5, statt. Die weiteren Aufführungstermine sind: Freitag, 24. März, Samstag, 25. März, Donnerstag, 30. März, Freitag, 31. März und Samstag, 1. April, jeweils in der Hainhalle.

Freundschaft zwischen zwei Wilderern

Die Komödie von Peter Landstorfer erzählt von Freundschaft zwischen zwei Wilderern und wie es im Leben laufen kann - ohne zu viel vom Stück verraten zu wollen.