Bauvorhaben an allen Ecken - Ismaning hat eine ganze Reihe an Investitionen zu schultern

Von: Nico Bauer

Das Gymnasium Ismaning soll so schnell wie möglich fünfzügig werden. © Nico Bauer

In Ismaning stehen in diesem Jahr viele Bauvorhaben an. Das bedeutsamste ist der Bau des technischen Rathauses.

Ismaning – In den kommenden Jahren hat sich die Gemeinde Ismaning viel vorgenommen. 2023 wird schon an mehreren Ecken für die Zukunft Ismanings gebaut, aber parallel bereitet man die nächste Investitionswelle vor.

Die wichtigste Baustelle der Gemeinde ist die Errichtung des technischen Rathauses. Nach dem Spatenstich im September ist die Baustelle mittlerweile voll angelaufen. Im ersten Schritt wird die Tiefgarage unter der Ortsmitte erweitert. Im Sommer 2024 soll das technische Rathaus in Sichtweise des im Schloss eingerichteten Rathauses bezogen werden. Mit den beiden nur durch den Hain getrennten Liegenschaften verfügt die Gemeinde dann auch langfristig genug Platz für sein Personal.

Kallmann-Museum wird ein Jahr lang geschlossen bleiben

Konkret ist auch die Baustelle des Kallmann-Museums, das voraussichtlich für gut ein Jahr geschlossen wird. Das seit 30 Jahren bestehende Gebäude wird saniert und modernisiert. Das markante Gebäude im Schlosspark bekommt einen besseren Sonnenschutz und einen weiteren Raum dazu durch die Überdachung des bisherigen Innenhofes. Dieser weitere Raum bietet dem Museum künftig neue Möglichkeiten für kleine Zusatzausstellungen und Events. Bei den Vorbereitungen der Maßnahme wurde auch festgestellt, dass eine Erneuerung des Daches zwingend nötig ist. Das Kallmann Museum wird während der langen Schließung präsent bleiben mit Ausstellungen nebenan im Schlosspavillon.

Projekt im Wasserschlösschen

Das Wasserschlösschen ist ein Schatz im Grünen und heuer ein weiteres spannendes Projekt. Mittlerweile hat die Gemeinde die Voraussetzungen geschaffen, um jungen Künstlern mit Stipendien in dem besonderen Umfeld künstlerisch kreativ wirken zu können. Das Programm wird von Rasmus Kleine, dem Leiter des Kallmann-Museums, betreut und startet im Frühjahr.

Besonders erfreulich: Nach drei Jahren Pause gibt es in Ismaning endlich wieder ein Volksfest. Von 10. bis 14. Mai wird gefeiert auf dem Gelände am Eisweiher. Die Vorbereitungen auf die tollen Tage laufen bereits auf Hochtouren. Zudem feiern die Ismaninger von 14. bis 16. Juli das Kulturfest im Schlosspark. Eine traditionelle und beliebte Dauerbaustelle in Ismaning ist der Bereich Kinderbetreuung und Bildung. Im Herbst zum neuen Kindergartenjahr wie die Generalsanierung mit Erweiterung des Kindergartens an der Dorfstraße abgeschlossen. Dieses Haus ist der älteste Kindergarten der Gemeinde und damit eine Herzenssache.

Vorarbeiten an den Schulen

Im Bereich der Schulen geht es erst um die Vorarbeiten. Das Gymnasium Ismaning wurde so gut angenommen, dass man nicht für möglich gehaltene Schülerzahlen bekam. Am besten gestern sollte die Schule auf Fünfzügigkeit erweitert werden. Der restliche Bereich des ehemaligen Tagungshotels reicht aus, um den Platzbedarf decken zu können. Ein Planentwurf für den Anbau vom Haupteingang in Richtung Sporthalle liegt bereits vor und wird zeitnah auf den Umsetzungsweg gebracht.

Immer dringender wird auch der Bedarf für die dritte Grundschule, für die man bereits im Gemeinderat an der Aschheimer Straße einen favorisierten Standort auserkoren hat. Da vor allem die Grundschule am Kirchplatz überlastet ist, besteht auch hier Zeitdruck für die Umsetzung.

Kernbachpark: Modellierung des Geländes

Die Lebensqualität in Ismaning soll der künftige Kernbachpark steigern. Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde auf dem Gelände unweit des Gymnasiums erste Modellierungen des Geländes vorgenommen und Bäume gepflanzt. In den kommenden Jahren soll der Park für alle Generationen ausgebaut werden. Vorgesehen sind unter anderem schöne Spazierwege, Spielplätze für verschiedene Altersgruppen und eine Pumptrackanlage als Treffpunkt der älteren Jugendlichen. „Der Kernbachpark ist die grüne Lunge für die Durchlüftung der Ortschaft“, sagt Bürgermeister Alexander Greulich. Er verweist auf wissenschaftliche Ergebnisse, dass eine Durchlüftungsschneise in das Ortszentrum hinein für Abkühlung in zunehmend heißen Sommern sorgt.