Verkehrsminister soll Tunnel für B-471 bei Ismaning durchsetzen

Eine besondere Eigenschaft des Ismaningers ist die gnadenlos direkte Art. Die lernte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer kennen, bevor er überhaupt etwas sagen durfte beim Neujahrsempfang.

Ismaning – „Wir wünschen dem Bundesminister für Verkehr ein gutes Gelingen beim Ausbau der Bundesstraße B 471 mit dem Tunnel bei Ismaning“, rief einer der Kasperl beim Schäfflertanz zum Auftakt des CSU-Neujahrsempfangs. Die „Bravo“-Rufe der anderen Kasperl waren noch nicht verhallt, als die CSU-Verantwortlichen dem Verkehrsminister auch schon einen Plan zeigten für die Bundesstraße im Tunnel. Und die Details lieferte der CSU-Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch: „Der Tunnel ist gar nicht so teuer. Kostspielig werden eher die zwei Rampen nach oben.“

Minister Scheuer nimmt Tunnelwünsche für die B-471 mit

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer war diesmal nicht wegen Dieselautos und Innenstadtfahrverboten gefragt, er sollte einfach nur Ja zum Ismaninger Tunnel sagen. „Ich wusste, dass dies ein teurer Besuch werden könnte“, witzelte der Festredner. Angespitzt von der Ismaninger Direktheit, startete er dann auch gleich mit dem lokalen Projekt. Die Tunnelwünsche nehme er mit, sagte Scheuer.

Vierspuriger Ausbau der B-471 kommt

Zwischen den Zeilen machte er unmissverständlich deutlich, dass die Bundesstraße definitiv vierspurig ausgebaut werde auf 19 Kilometern Länge, mit drei Bauabschnitten. „Die Straße ist aus dem Radio bekannt und hat eine überdurchschnittlich hohe Belastung“, sagte Verkehrsminister Scheuer. 65 bis 70 Millionen Euro soll das Projekt B 471-Ausbau kosten, und der Bereich mit dem Ismaninger Tunnelwunsch befinde sich erst im dritten Bauabschnitt.

Konkretere Maßnahmen des Bundesverkehrsministeriums im Bereich Ismaning seien der derzeit laufende achtspurige Ausbau der Autobahn A 99 zwischen Autobahnkreuz München Nord und -Ost mit 856 Millionen Euro sowie der zehn Millionen Euro schwere Neubau der Isarbrücke zwischen Ismaning und Garching. Der Minister kündigte diese Baustelle für 2020 an.

Mobilität ist auch Lebensqualität

In seinem Festvortrag verfolgte Andreas Scheuer das Ziel, den Gästen Lust auf Zukunft zu machen. Er erzählte von einem in Niedersachsen fahrenden Wasserstoff-Zug, Alternativen Kraftstoffen bei einem Flugzeug in Leipzig und die Option, mit einer 5G-Mobilfunktechnik künftig auf Feldern jeden Salatkopf individuell mit der benötigten Wassermenge zu versorgen. Dass auf Ismaninger Feldern eher Krautköpfe stehen, hatte sich bis zu dem Niederbayern noch nicht herumgesprochen. „Lebensqualität ist auch Mobilität“, war seine Botschaft.

In seiner Funktion will der so stark in der Öffentlichkeit stehende Bundesverkehrsminister, statt Fahrverbote zu verhängen, die Welt besser machen durch „weniger Verkehr und mehr Mobilität: Davon müssen wir die Pendler überzeugen“, sagte er in Ismaning. Er wünschte sich von den Ismaningern Neugier auf die Mobilitätsformen der Zukunft und eine starke Wahlbeteiligung im Mai bei der Europawahl: „Auch wenn manches etwas holprig läuft, so ist Europa ein Friedens-, Freiheits- und Wohlstandsprojekt.“

