Zeuge liefert erschrockenen Einbrecher bei der Polizei ab

Vor den Augen eines bei der Polizei München beschäftigten Arbeiters hat ein 27-Jähriger Ismaninger versucht, in eine Apotheke einzubrechen. Da war er an den falschen geraten.

Ismaning - Am Sonntag gegen 21.30 Uhr warf ein 27-Jähriger aus Ismaning einen Pflasterstein in die Fensterscheibe der Apotheke in der Schloßstraße in Ismaing. Durch den lauten Knall wurde ein Zeuge auf das Geschehen aufmerksam. Er sah den Schaden an der Schaufensterscheibe und auf der gegenüberliegenden Straßenseite den 27-Jährigen stehen, meldet die Kripo.

Zeuge arbeitet für die Polizei

Der 54-jährige Zeuge, der als Beschäftigter bei der Münchner Polizei arbeitet, sprach den 27-Jährigen an. Der junge Mann gab den Steinwurf zu, und der 54-Jährige lieferte ihn gleich bei der nahe gelegenen Polizeiinspektion ab.

Auf der Wache gab der 27-Jährige zu, dass er Morphium und Benzodiazepine aus der Apotheke stehlen wollte. Er sei selber über den lauten Knall des Steinwurfs erschrocken gewesen und hätte deswegen von seinem Vorhaben abgelassen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Einbruchs und Sachbeschädigung ermittelt.