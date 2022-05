Bike-Spaß im neuen Kernbachpark: Gemeinde baut Pumptrack-Anlage für die Jugend

Von: Nico Bauer

Mit dem Mountainbike durch die Luft springen, wie hier in Aschheim, können Kinder und Jugendliche bald auch auf der Ismaninger Pumptrack-Anlage. Für jede Altersgruppe soll es eine Bahn geben. © Nico Bauer

Die Pläne für den neuen Kernbachpark in Ismaning konkretisieren sich. So ist unter anderem eine Pumptrack-Anlage geplant, und die Gemeinde sich mit Behörden auf die Brücken geeinigt.

Ismaning – In Ismaning gibt es bereits einige schöne Grünanlagen und nun soll noch ein hochwertiges Naherholungsgebiet dazukommen: der Kernbachpark. Dessen Ausgestaltung beginnt nun mit dem Bau der Brücken über den Kernbach, und die Jugend kann sich auf eine Pumptrack-Anlage freuen nach dem Vorbild der Nachbargemeinde Aschheim.

Diskussionen gab es allerdings wegen der Brücken. Die Gemeinde Ismaning wollte sie eher einfach gestaltet. Eine Konstruktion mit Schachtringen für den Bach und dem Übergang darüber haben das Wasserwirtschaftsamt sowie die Unteren Naturschutzbehörde aber abgelehnt. Es standen Auflagen im Raum, so sollten die Schachtringe so breit sein, dass es für Tiere einen trockenen Bereich neben dem Wasser geben müsse.

Anlage in Aschheim macht Eindruck

Letztlich hat sich die Gemeinde nun für klassisches Brücken entschieden mit Fundamenten außerhalb des Bachbettes. Dieser Variante stimmten die beteiligten Behörden zu, die Ausschreibung kann also noch heuer erfolgen.

Einer der Höhepunkte des Parks, gerade für die Jugend, wird die Pumptrack-Anlage. Die für die Kernbachpark-Planung zuständige Kommission besuchte die Anlage in Aschheim, die sich kommunale Mandatsträger aus ganz Oberbayern schon angeschaut haben. In Ismaning kam man zu dem Ergebnis, so etwas als Attraktion für die älteren Jugendlichen zu realisieren. Nach dem Vorbild aus der Nachbarschaft soll nun eine Pumptrackanlage gebaut werden, um dort mit Mountainbikes Sprünge machen zu können. Zuvor hatte die Gemeinde schon Anfragen Ismaninger nach einer solchen Anlage und auch die Bergfreunde hinterlegten Interesse, den Bereich als Verein zu nutzen. Die Kommission betonte auch, dass man dazu wie in Aschheim noch eine kleinere Runde schaffen solle für kleiner Kinder oder Anfänger, die sich so an die große Runde herantasten können. Auch diesen Grundsatzbeschluss fasste der Gemeinderat und gibt nun die Planung frei.

„Für Radfahrer können wir auf halber Strecke ja einen Getränkeautomaten aufbauen“

Verbunden mit dem attraktiven Park und einer spannenden Pumptrack-Anlage stellte sich auch die Frage nach Parkplätzen, die der eine oder andere Gemeinderat gerne realisiert hätte. „Es werden auch Leute aus dem Umland anreisen“, sagte Werner Blechschmidt (SPD). Bürgermeister Alexander Greulich (SPD) verteidigte die Gelände-Modellierung mit der Verengung des kleinen Wegs am Park ohne jegliche Parkoptionen: „Wir haben am Bahnhof eine schöne Parkharfe und dazu eine sehr fleißige Verkehrsüberwachung. Und für Radfahrer, denen die 200 Meter zu weit sind, können wir auf halber Strecke ja einen Getränkeautomaten aufbauen.“ Der Großteil des Gemeinderates war einverstanden.

Rudi Essigkrug (FWG) stimmte mit Bauchschmerzen zu, weil ihm die Anlage zu groß ist: „Es war nicht der Plan, eine Anlage für Weltmeister und deutsche Meister zu schaffen.“ Letztlich kam die einzige Gegenstimme von Nikolaus Kraus (FWG), dem die Kernbach-Brücken zu groß waren.

