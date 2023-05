Buagamoasta-Stammtisch in Ismaning: SPD-Politik mit Stammwürze und Wadlstrümpfen

Teilen

Im Wahlkampfmodus vor der Landtagswahl: Landtagskandidat Florian Schardt (2.v.l.) moderierte das Gespräch mit den drei Bürgermeisterin Dietmar Gruchmann (l.), Christoph Böck (2.v.r.) und Alexander Greulich. © Gerald Förtsch

Einen Galoppritt durch die Gemeindepolitik haben jetzt drei SPD-Bürgermeister und ein Landtagskandidat im Landkreis Nord unternommen.

Ismaning – Vor wenigen Wochen hat die SPD im Landkreis München Alarm geschlagen. Der Grund: Die Gemeinden seien ab 2026 finanziell nicht in der Lage, den gesetzlichen Anspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen zu erfüllen. Inzwischen hat die Staatsregierung nachgebessert. Wie weit kommen wir denn jetzt?“, fragt Landtagskandidat Florian Schardt beim Buagamoasta-Stammtisch in der Ismaninger Hainhalle in die Runde.

Kritik an der Förderlandschaft

Neben Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann und Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich saß auch Unterschleißheims Bürgermeister Christoph Böck mit am Tisch. Dieser rechnet vor: „Statt zwei bekommen wir jetzt drei Millionen Zuschuss, was bei Baukosten von 74 Millionen für den Neubau der Grundschule, die damit fit für den Ganztag gemacht wird, ein Tropfen auf den heißen Stein ist.“ Damit stieß er ins gleiche Horn wie der Gastgeber, Ismanings Bürgermeister Alexander Greulich. Dieser ging aber laut SPD-Pressemitteilung noch weiter und übte scharfe Kritik an der Förderlandschaft: „Wenn ich heute eine Schule mit Ganztagsbetreuung bauen muss, habe ich keine stichhaltigen und verlässlichen Vorgaben, wie und mit welchem Raumangebot ich planen soll und welche Kosten der Freistaat tatsächlich übernehmen wird.“

Hindernisse auf dem Weg zur Windenergie

Auch die Leistungen in puncto Energieversorgung kamen zur Sprache. Florian Schardt würdigte das Erreichte in den drei Städten und Kommunen: „Alle haben eine eigene Geothermie, Unterschleißheim schon seit 20 Jahren.“ Bei der Windenergie allerdings gibt es Hindernisse. Für Bürgermeister Gruchmann ein Ärgernis: „Wir wollen, aber dazu müsste der Einflugwinkel der Oberschleißheimer Flugstaffel um 60 Meter angehoben werden.“ Er hält das für vertretbar. Sein Kollege Greulich ergänzte, dass man in Ismaning zusammen mit mehreren Nachbarkommunen seit über zehn Jahren Pläne habe, diese aber bisher immer an der vermeintlichen Nähe zum Münchner Flughafen scheiterten. „Die Technik hat sich längst weiterentwickelt. Auch die Deutsche Flugsicherung ist längst weiter“, es brauche jetzt einen Turbo bei den Genehmigungen. Einig waren sich Schardt und die drei Rathauschefs, dass Flächen in Autobahn- und Flughafennähe für Windräder aufgrund der ohnehin bestehenden Lärmbelastung gut geeignet sind.

Wohnraum nicht bezahlbar

Siedlungsdruck, bezahlbarer Wohnraum, Baukosten, auch darüber sprach man beim Treffen. Dietmar Gruchmann: Man habe in den letzten Jahren jede Gelegenheit genutzt. Mit der neu eingeführten sozialgerechten Bodennutzung sei es nun möglich, 30 Prozent an neu geschaffenem Baurecht für die Gemeinschaft abzuschöpfen. Eine ähnliche Regelung gebe es auch in Unterschleißheim, so Christoph Böck. In Ismaning gebe es hingegen kein schriftlich fixiertes Modell, aber man lebe es de facto seit vielen Jahrzehnten. So habe man es über die Jahre geschafft, einen relativ großen Grundstücksbestand für die Gemeinde zu sichern. Er sagte: „Wohnungsbau ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der sich Bund und Länder gleichermaßen beteiligen müssen.“ mm