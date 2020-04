Angebliche Shisha-Party: Polizei wittert Corona-Verstoß - und macht unverhoffte Entdeckung

Einen unverhofften Beifang hat die Polizei in Ismaning bei einer Kontrolle der Ausgangsbeschränkungen gemacht. Die Beamten entdeckten etwas, dass sie nicht vermutet hatten.

Aufgrund des Coronavirus gelten Ausgangsbeschränkungen in ganz Bayern.

Die Polizei Ismaning bei München wurde zu einer angeblichen Shisha-Party gerufen.



Dann stießen die Beamten allerdings unverhofft auf etwas ganz anderes.

Ismaning - Am Samstagabend, 4. April, wurde über die Einsatzzentrale bekannt, dass in einem Gewerbeobjekt in Ismaning angeblich eine Shishaparty stattfinden würde, meldet die Polizei. Was die Beamten beobachteten, war aber noch verdächtiger: Immer wieder betraten Personen das betreffende Anwesen, wobei die Tür immer nur auf Klopfzeichen hin geöffnet wurde.

Razzia bei München: Corona-Verstoß fällt größer aus, als angenommen

Da sich im weiteren Verlauf die Anzeichen verdichteten, dass die Verdächtigen sich nicht nur eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzt schuldig machten, sondern dort auch illegales Glücksspiel veranstaltet wird, machte die Polizei eine Razzia. „Die Örtlichkeit wurde durch hinzugezogene weitere Polizeibeamte schlagartig besetzt“, heißt es im Polizeibericht.

---

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Nach Corona-Razzia: Verdacht auf illegales Glücksspiel

Letztendlich wurden neun Personen angetroffen, die dort laut Polizei „wohl diversen Glücksspielen nachgingen“. Diesbezüglich wird allerdings noch von der Münchner Kriminalpolizei ermittelt. Entsprechende Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz erwarten die angetroffenen Personen jedoch in jedem Fall.

Das Coronavirus versetzt den Landkreis München in den Ausnahmezustand. Mittlerweile sind mehrere Menschen gestorben, viele sind infiziert. Alle Infos hier im Ticker.

Support your Local: Alle Läden und Restaurants auf einer Karte

Tragen Sie hier Ihr Restaurant oder lokales Unternehmen mit seinem Corona-Service ein. Vom Lieferservice bis Abholdienst bis zur Dienstleistung. In dieser Karte haben wir bereits alle Einträge zusammengefasst.