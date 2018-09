Wahlkampf-Harmonie bei Seniorenthemen

Es war die zahmste Wahlkampfdebatte im Landkreis: Vier Kandidaten diskutierten über Seniorenpolitik. Der Gewinner des Tages war aber kein Politiker.

Ismaning – Auf einer Bank im Hof des Ismaninger Seniorenhauses, die gerade noch so im Schatten steht, sitzen vier Ismaningerinnen und genießen bei 27 Grad den Spätsommer. Lisbeth Leß, Brigitte Obst, Yvonne Thiele und Karin Ley warten auf die Debatte zur Seniorenpolitik im Hillebrandhof. Und diskutieren sich ein bisschen warm. „Ich wähle das kleinere Übel“, sagt Leß. Dann lacht sie. „Was die sagen, weiß ich eh schon alles.“ Unentschieden sind dagegen noch Obst und Ley. Und Thiele sagt: „Ich mache noch im Internet den Wahl-O-Mat.“ Um gleich darauf nachzulegen: „Aber wenn mir das Ergebnis nicht passt, wähle ich was anderes!“

Einer kommt zu spät

Dann geht es los. Die vier Freundinnen gesellen sich zu den rund 50 Besuchern im gut gefüllten Saal. Vier Landtagskandidaten sind angekündigt: Ernst Weidenbusch (CSU), Annette Ganssmüller-Maluche (SPD), Nikolaus Kraus (Freie Wähler), Claudia Köhler (Grüne). Drei kommen pünktlich. Weidenbuschs Rückflug aus Berlin hat Verspätung, weshalb der CSU-Mann erst gegen Ende der Debatte in den Saal huscht.

+ Rund 50 Besucher hörten zu. © Michalek

Wobei, Debatte ist nicht ganz das richtige Wort, angesichts der großen Einigkeit, die die Kandidaten ausstrahlen. Immerhin: Die Opposition, anfangs ja unter sich, kritisiert die CSU-Staatsregierung für seniorenpolitische Versäumnisse, speziell für Trödelei beim Programm „Bayern barrierefrei 2023“.

FW-Kandidat Nikolaus Kraus begeistert sich für Roboter-Unterstützung in der Pflege – und bricht eine Lanze für pflegende Angehörige, deren Tätigkeit oft einem unbezahlten Halbtagsjob gleiche, was finanzielle Schwierigkeiten erzeuge. Claudia Köhler von den Grünen schlägt vor, die Pflegezeit auf die Rente anzurechnen und plädiert, in einem der lebhafteren Momente der Veranstaltung, leidenschaftlich dafür, den Altenpflegeberuf fachlich mit der Kinder- und Krankenpflege gleichzustellen – um Fachkräfte anzulocken und die Qualität der Pflege zu steigern. SPD-Kandidatin Annette Ganssmüller-Maluche fortert eine „regionsgerechte“ Rente, damit Senioren weniger unter der teuren Lebenshaltung im Raum München zu leiden haben.

Senioren sind angetan

Die Redebeiträge aller Kandidaten quittiert das Publikum mit Applaus – der aber erst gemeinsam mit der Grünen-Kandidaten laut wird. Und noch lauter, als Tobias Gruber spricht, der AWO-Chef von Ismaning. Dieser punktet mit Praxisnähe und Leidenschaft, ringt die Hände, als es um die schlechte Bezahlung und den niedrigen Einstellungsschlüssel für Pflegekräfte geht. „Der ist gut“, flüstert Thiele ihrer Freundin Ley zu, die zustimmend nickt.

Auf Unverständnis stößt dagegen die Einschätzung des nun dazugestoßenen CSU-Abgeordneten Weidenbusch, dass viele Senioren glücklicherweise Immobilien hätten und deshalb von hohen Mieten verschont seien. „Wer hat so was?“, zischt Karin Ley. „Wir nicht.“ Applaus bekommt der CSU-Mann dafür für den Ruf nach gezielter Rekrutierung von Pflegepersonal im Ausland – und nach besserer Pfleger-Bezahlung.

Die erst drei, dann vier Kandidaten treten an dem Nachmittag als harmonisches Parteien-Quartett auf, das in nachdenklichen Moll-Tönen Handlungsbedarf in der Seniorenpolitik konstatiert. „In den Zielen sind wir uns alle einig“, sagt Ganssmüller-Maluche. Nur was wann wie passieren müsse, da gingen die Meinungen auseinander. „Das Thema hat inzwischen viel mehr Stellenwert“, stellt AWO-Chef Gruber fest. „Alle Parteien sind wachgerüttelt“, sagt auch Christine Steurer, Chefin des Hillebrandhofs, die mit Anette Reiter-Schumann von der Nachbarschaftshilfe durch den Nachmittag führte.

Enttäuschung wegen Zeitnot

Vor dem finalen Applaus ist Lisbeth Leß schon wieder weg. Sie muss zu ihren Kindern und Enkeln. Auch Brigitte Obst geht früher, sie fand „eigentlich alle“ Diskutanten gut. Yvonne Thiele und Karin Ley, die bis zum Schluss geblieben sind, sind etwas enttäuscht, dass sie aus Zeitnot keine Fragen stellen durften.

Eine Wahlentscheidung haben beide während der Debatte nicht gefällt, zumal Seniorenpolitik schließlich nicht alles sei, wie sie einhellig betonen. Bevor sie in den sonnigen Ismaninger Abend davonspaziert, sagt Yvonne Thiele nur: „Ich war mir noch bei keiner Wahl so unsicher wie heuer.“