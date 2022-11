Debatte kocht hoch: Bald nur noch vegetarisches Essen in Schulen und Kitas?

Von: Carina Ottillinger

In der Waldorfschule in Ismaning wird schon immer vegetarisch gekocht mit Bio-Produkten aus dem eigenen Schulgarten und aus der Region. © Dieter Michalek

Der Beschluss der Stadt Freiburg, nur noch vegetarisches Essen in städtischen Kindergärten und Grundschulen anzubieten, löst eine bundesweite Debatte aus. Wäre das auch eine Option im Landkreis München? Da gibt es unterschiedliche Meinungen

Landkreis – Rektorin Susanne Sieben gefällt die Freiburger Idee sehr gut. Schon jetzt komme an der Neubiberger Grundschule nur noch einmal wöchentlich Fleisch auf den Teller. „Ich würde das nicht nur vom Geld abhängig machen. Ernährung ist eine wichtige Sache. Zu viel Fleisch ist ungesund“, sagt Sieben. An ihrer Grundschule würden die Kinder lernen, was saisonales und gesundes Essen bedeutet. „Bei uns gibt es im Winter keine Erdbeeren; die Kinder lernen auch warum.“ Bei der nächsten Elternbeiratssitzung werde Sieben die Idee vom ausschließlich vegetarischen Essen vorstellen.

Gerichte mit und ohne Fleisch

Die Gemeindeküche Ismaning kocht täglich frisch. „Nahezu 2 000 Essen werden jeden Tag aufs Neue in über 20 Einrichtungen in unserer Gemeinde geliefert,“ teilt die Gemeinde Ismaning mit. Dazu zählen Krippen und Kindergärten, Horte, Mittagsbetreuungen und Schulen. „Die Gerichte mit und ohne Fleisch wechseln täglich – ein gesundes und gut schmeckendes Mittagessen für all unsere Kinder und Jugendlichen. Die Tageskarte sieht täglich mindestens ein vegetarisches Gericht vor.“ Eine Umstellung auf Voll-Vegetarosch sei derzeit nicht vorgesehen.

Schon immer vegetarisch an der Waldorfschule

In der Waldorfschule in Ismaning hingegen werde schon immer vegetarisch gekocht mit Bio-Produkten aus dem eigenen Schulgarten und aus der Region. „Wenn möglich in Demeter-Qualität, weil uns die Gesundheit der Schüler wichtig ist“, sagt die Geschäftsführerin Christiane Delank, Doch ab und zu gibt es auch Fleisch. „Wir kochen etwa alle zwei Wochen Nudeln mit Hackfleischsoße oder Eintopf mit Wiener“, sagt Küchenleiterin Monika Kink. Alternativ gebe es aber immer ein vegetarisches und manchmal sogar veganes Essen. „Klar, die älteren Kinder essen sehr gerne Fleisch, aber ansonsten kommt das Vegetarische auch gut an“, sagt Kink.

Experten empfehlen keine rein vegetarische Ernährung

Für die Arbeiterwohlfahrt (AWO) ist aufgrund von pädagogischen Überlegungen und der wissenschaftlich fundierten Ernährungsempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) eine rein vegetarische Ernährung in ihren Kitas derzeit keine Option. Es gebe aber stets die Möglichkeit, sich für eine vegetarische Alternative zu entscheiden, sagt Barbara Ettl von der Pressestelle. Die AWO stellt sich unter anderem die Frage, ob sich jede Familie im Landkreis hochwertige Fleischprodukte leisten kann und über seine Ernährung entscheiden darf. „Unter anderem aus diesen Gründen orientieren wir uns in unseren Kitas an den DGE-Qualitätstandards“, sagt Ettl. „Hier geht es um eine ausgewogene und gesunde Ernährung – auch mit Fleisch.“