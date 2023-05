Festzug durch den Dauerregen: Das Ismaninger Volksfest ist zurück

Das Festzelt war am ersten Tag sofort gefüllt.

Im Festzelt kommt die Stimmung schnell von Null auf Hundert

Von Nico Bauer schließen

Ismanings Bürgermeister brauchte nur zwei Schläge beim Anzapfen im Festzelt. Ein gutes Zeichen für den Verlauf des Volksfestes.

Ismaning – Drei lange Jahre war Ruhe auf dem Ismaninger Festplatz, den die Gemeinde ausgebaut und deutlich verbessert hatte. Nach der Corona-Pandemie diente der ertüchtigte Platz neben dem Eisweiher im vergangenen Jahr als Lagerstätte des Maibaums, der dann auch prompt gestohlen wurde. Mit der Rückkehr des Volksfestes wird nun wieder alles weitgehend gut – bis auf das Wetter.

Bürgermeister Alexander Greulich steigerte sich auch wieder beim Anzapfen, wo in Ismaning zwischen der Generalprobe und dem magischen Moment gut ein Kilometer Fußmarsch liegt. Im Schlosshof beim Aufstellen für den Festzug waren die Platzumstände nicht so gut, und da brauchte es vier Schläge. Im Festzelt bestaunten rund 20 Bürgermeisterkollegen aus der Region zwei satte Schläge. Der Chef dieser Gemeinde lieferte, was von ihm erwartet wurde.

Festzelt am ersten Tag gleich proper gefüllt

Das diesmal ein gutes Stück kleinere Festzelt war am ersten Tag sofort gefüllt. Für das große Aufgebot des SC Grüne Heide konnte man die Tische und Bänke des Außenbereichs nutzen, der wegen Dauerregen am ersten Volksfesttag grundsätzlich nicht benötigt wurde.

Der Volksfest-Einzug der Ismaninger Vereine ist traditionell eine große Nummer, weil die Vereine singen, tanzen und kreativ sind. Diesmal jedoch wurden die wertvollen Vereinsfahnen unter Plastikschutz getragen, und die Menschen unternahmen den Spaziergang vom Schloss zum Eisweiher mit unzähligen Regenschirmen.

Parkwiese völlig durchweicht

Tragischerweise soll das Wetter nicht besser werden. Die Parkwiese neben dem Festplatz war schon am ersten Tag lädiert. Das sind nicht die besten Voraussetzungen für das Oldtimertreffen am Sonntag. Da könnte drohen, dass die Ismaninger Sammler alter Traktoren den Pkw-Oldtimern Erste Hilfe leisten müssen.

Zum Start des Volksfestes war aber das Zelt voll und die Stimmung prächtig. „Es ist einfach schön, wenn man von der Bühne auf die Leute schaut“, sagte Greulich. Ihm ging das Herz auf bei der stimmungsvollen Volksfest-Rückkehr.

Das Fest

dauert bis Sonntagabend und beinhaltet Höhepunkte wie das Fingerhakeln mit dem bayerischen Meister (Samstag, 14 Uhr) oder dem Oldtimer Treffen am Sonntag mit dem Korso durch Ismaning ab 15 Uhr. Samstagabend gibt es eine große Party mit der Showband Manyana, und beim Finale am Sonntagabend besucht die Musiklegende Günter Sigl (Spider Murphy Gang) wieder einmal Ismaning.

+ Zwei Schläge brauchte Bürgermeister Alexander Greulich beim Anzapfen. © Dieter Michalek