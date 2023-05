Ismaninger Volksfest: Kraftsport mit dem Mittelfinger

Fingerhakler werben für ihre Art der Brauchtumspflege

Von Andreas Sachse schließen

Mit einem Showkampf beim Ismaninger Volksfest haben die Schlierachgauer Fingerhakler für ihren Sport geworben.

Ismaning – Gewöhnlich treten die Schlierachgauer bei Meisterschaften an. Dann hakeln sie um Pokale und Trophäen. Auf dem Volksfest in Ismaning stand am Wochenende der Spaß im Vordergrund. Bei einem Showkampf warben die Fingerhakler für ihren Kraftsport, eine wie sie gern betonen, „ernsthafte und zugleich unterhaltsame Art der Brauchtumspflege“.

Der 1953 in Hausham, Kreis Miesbach, gegründete Verein brachte im Laufe seiner 70-jährigen Geschichte bayerische, alpenländische und deutsche Meister hervor. Selbst auf Schülerebene sind die Schlierachgauer erfolgreich. Zu Ostern errang einer der Burschen bei den Bayerischen Schülermeisterschaften die Bronze-Medaille.



Lustig und handfest geht‘s zu beim Kräftemessen

Die Schlierachgauer um ihren Vorsitzenden Georg „Schorsch“ Hailer sind ein lustiger Haufen. Auf dem Tisch unterhalb der Bühne steht das verschüttete Bier fast einen Zentimeter hoch. Krachend lässt der Schorsch die nächste Mass fröhlich in die Pfütze sausen: Platsch! Am Tisch krümmen sie sich vor Lachen, und Schorsch führt stolz seine in zahlreichen Kämpfen erlangten Blessuren vor: „Fingerhakeln gehört zum bayerischen Brauchtum“, erläutert er den Grund für das Engagement der Truppe in Ismaning: Eltern sollen wissen, dass Kindern nicht nur Fußball zur Auswahl steht. „Früher“, sagt der Schorsch, da seien die Burschen zum Fingerhakeln gegangen, um den Damen zu imponieren.

Hornhaut an der Fingerwurzel

Eine erhaltenswerte Tradition, sollte man meinen. Gehakelt wird nur mit dem Finger oder dem Haklerring, einem ledernen Riemen, den man sich um den Mittelfinger schlingt. Enorme Kräfte kommen dabei zur Entfaltung. An die 130 Kilo, verrät Trainer Stefan Rühl. Im Ergebnis wächst den Kämpen an der Fingerwurzel eine gewaltige Hornhaut, die der Schorsch dem Reporter zum liebevollen Betasten vor die Nase hält.



Tisch und Hocker sind das Sportgerät

Sein Werkzeug hat Georg Hailer in Ismaning nicht einsetzen müssen. Für den Showkampf schickten die Schlierachgauer ihre Trainer auf die Bühne. Den Rühl, Stefan, den man selten ohne Hut antrifft, und Bernd Babl, der sein Heil in der Physik zu finden meint. Während sich die Trainer auf der Bühne strecken und dehnen, um Verletzungen vorzubeugen, nimmt der Schorsch den Haklertisch in Augenschein. Das genormte Gerät, 109 Zentimeter lang, 74 Zentimeter breit und 79 Zentimeter hoch, hat in der Mitte einen Startstrich und an den jeweiligen Enden einen Zielstrich. Die Hocker sind 48 Zentimeter hoch; Sitzfläche: 40 mal 40 Zentimeter.



Hakler, Goaßlschnoizer und demnächst auch Schnupfer?

Was ein echter Hakler ist, der bestreitet selbst einen Showkampf in aller Ernsthaftigkeit. Zur Freude des Publikums geben die Trainer ihr Bestes. Schweißgebadet zerren sie am Haklerring. Magnesiumpuder, mit dem sie ihre Hände eingerieben haben, stäubt durch die Luft. Selten dauert so ein Kampf länger als eine Minute.



Zwischenzeitlich präsentierten die Alztrauner Goaßlschnoizer ihr Handwerk. Auf dem Tisch stehend ließ die aus dem Kreis Traunstein angereiste Truppe ihre Peitschen über den Köpfen des Publikums schnalzen. Bürgermeister Alexander Greulich schaut dem Treiben glücklich zu. Erst die Hakler, dann die Schnoizer: Nächstes Jahr will Greulich seine Schnupfer dazu holen, den Ismaninger Schnupferclub. „Ein Nachmittag der Brauchtumspflege – das wär schon was!“

